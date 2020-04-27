سعيد المولد يطلب الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن سعيد المولد لاعب النادي الأهلي السعودي أبلغ إدارة ناديه بشكل رسمي رغبته في مغادرة الفريق مع نهاية الموسم الحالي حال استكماله سواءً بالإعارة أو بيع العقد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ "وفقاً لمصادرها فإن مسؤولي النادي الأهلي لن يقفوا أمام تنفيذ رغبة اللاعب وسيتم السماح له بالخروج شرط موافقة المدرب فالدان ميلويفيتش.

الجدير بالذكر أن هناك خلافات بين اللاعب وإدارة ناديه تحديدا منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ أعلن اللاعب وقتها أن مسؤولي الأهلي قاموا بعرض خدماته على أحد الأندية دون علمه، وأشار وقتها إلى أنه فوجئ باتصال من رئيس أحد الأندية يبلغه برغبة الأهلي في الاستغناء عن خدماته، وهو الأمر الذي وصفه المولد وقتها بالعمل غير الاحترافي.

وكان اللاعب حديثا للشارع الرياضي عندما وقع عقدا مع المنافس التقليدي، نادي الاتحاد، في سبتمبر 2014، قبل أن يرفض تمثيل الاتحاد ويقرر المغادرة إلى أوروبا لتمثيل فاراينسي البرتغالي لمدة 6 أشهر، ومنها إلى نادي الرائد في مطلع 2016، الذي استمر معه لمدة 6 أشهر أخرى قبل أن يوقع عقدا مع النادي الأهلي في منتصف 2016، واستمر بالقميص الأخضر منذ ذلك الوقت.