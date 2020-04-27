المتحدث باسم نادي النصر السعودي يقدم مقترحًا لاستكمال مباريات الدوري على 3 ملاعب

قدم الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، مقترحًا جديدًا، بعد اقتراب عودة المنافسات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصرامي عبر حسابه بموقع "تويتر"، يوم الإثنين: "بعد أن تأكد خبر استكمال الدوري في شهر أغسطس 2020 دون جمهور، وهو الشهر الذي تزداد نسبة الرطوبة مع الحرارة العالية في المدن الساحلية وارتفاع الحرارة شديدة الجفاف في مناطق الوسط، فإن أفضل قرار يمكن أن يتخذ، بأن يتم تجهيز ملاعب الطائف، الباحة، أبها، لإقامة الجولات الثمان المتبقية".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بتجميد كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

#اقتراح

بعد أن تأكد خبر استكمال الدوري في شهر أغسطس 2020 بدون جمهور

وهو الشهر الذي تزداد نسبة الرطوبة مع الحرارة العالية في المدن الساحلية و ارتفاع الحرارة شديدة الجفاف في مناطق الوسط

فإن أفضل قرار يمكن أن يتخذ بأن يتم تجهيز ملاعب الطائف الباحة أبها لأقامة الجولات الثمان المتبقية — سعود الصرامي (@L9arami) April 27, 2020

التقارير قالت، إنه تم تحديد منتصف أغسطس بشكل مبدئي، حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للموسم، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.

يُذكر أن تحديد موعد عودة النشاط الرياضي، ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون من اختصاص الجهات الصحية في البلاد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 51 نقطة، ويلاحقه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.