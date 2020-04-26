سوشيال ميديا الرياضة.. غاريث بيل يتلاعب بالكرة الأرضية.. وسترلينغ يستعيد ذكريات مشاركته الأولى

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غاريث بيل يتلاعب بالكرة الأرضية من أجل التبرعات

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يستعرض مهارته بكرة على شكل كوكب الأرض، وعلق اللاعب، قائلًا: "شكرًا جيفي رجبي، اكتمل تحدي 2.6، الآن دعنا نرى سام وربس الخاص بك، وتأكد من الانخراط في تحدي 2.6 الخاص بك اليوم، أو يمكنك التبرع للمؤسسة الخيرية بالنقر على الرابط في سيرتي الذاتية".

نيتو مورارا في رحلة مع ابنته

نشر نيتو مورارا حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة ابنته في أحد المتنزهات، وعلق الحارس، قائلًا:"أبوك يحبك".

سترلينغ يستعيد ذكريات مشاركته الأولى

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" خلال مشاركته الأولى مع ناديه، وعلق اللاعب، قائلًا:"ما يقرب من 5 سنوات منذ أول مباراة لي على الإطلاق مع قميص سيتي، أفضل الذكريات حتى الآن".

توريس يحتف بذكرى تأسيس أتلتيكو مدريد

حرص فرناندو توريس لاعب نادي أتلتيكو مدريد السابق على المشاركة في الاحتفال بذكرى تأسيس الأتلتي، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر":"117 سنة يقاتلون كإخوة، مبارك".

117 años luchando como hermanos . FELICIDADES @atleti

❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️ en Madrid, Spain https://t.co/Kgm5sH4C9n — Fernando Torres (@Torres) April 26, 2020

بوليسيتش يتبرع بالغذاء للشعب الأمريكي

نشر كريستيان بوليسيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لمساعدات غذائية متجهة للشعب الأمريكي، وعلق اللاعب:"لإظهار امتناني للأبطال الخارقين في مسقط رأسي هيرشي، بنسلفانيا، وسيتم إرسال وجبات الطعام كل يوم سبت (ابتداءً من أمس) للشهر المقبل لجميع الرجال والنساء الشجعان الذين يقاتلون ضد فيرس كورونا".

To show my gratitude to the Superheroes in my hometown, Hershey, PA - myself and @Chipotletweets will be sending meals every Saturday (starting yesterday) for the next month to all the brave men & women fighting COVID - 19 at @PennStHershey ...... More below ⬇️ pic.twitter.com/qUzwZVq57D — Christian Pulisic (@cpulisic_10) April 26, 2020

هرنانديز يهنئ غارسيا بعيد ميلاده

نشر ثيو هرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" برفقة مانو غارسيا احتفالًا بعيد ميلاده، وعلق هيرنانديز:"يوم سعيد".

كيمبيمبي يستعرض قوته في الحجر الصحي

نشر بريسنيل كيمبيمبي لاعب نادي بارييس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يستعرض قوته في قطع ثمرة جوز الهند، وعلق اللاعب:"يوم الحجر الصحي".

فينالدوم يشغل وقته بلعبة البلاي ستيشن

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يلعب البلاي ستيشن، وعلق اللاعب، قائلًا:"ابقَ في المنزل، ابقَ مشغولًا، أرسل لي أفضل 3 ألعاب لديك".

Stayin home, stayin busy 🎮 Drop me your top 3 games👇🏾 pic.twitter.com/mvekkP5aoo — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 26, 2020

أجايى يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر جونيور أجايى لاعب النادي الأهلي المصري صورة عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" لنجله احتفالًا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب:"أنا محظوظ جدًا أن يكون لدي طفل رائع مثلك يبارك عيد ميلاد اليقطين".