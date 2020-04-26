عبدالرزاق حمدالله يتحدث عن.. طموحه مع نادي النصر وأفضل لاعب سعودي ورحيله إلى الرجاء المغربي

حرص عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، على التواصل مع جمهوره عبر حسابه الشخص على "إنستغرام"، والرد على أسئلتهم، والتي كانت أبرزها عن طموحه مع "العالمي".

وقال حمدالله: "لن ألعب لناد غير النصر في السعودية، وطموحي هو أن أحقق كل شيء مع العالمي".

وعن أفضل لاعب شاب بالنسبة له، أجاب: "أرى في خالد الغنام لاعبا كبيرا في المستقبل، ومدرب النصر، البرتغالي فيتوريا بالنسبة لي أفضل من كارينيو".

وتابع: "نور الدين أمرابط هو أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي، وسلطان الغنام هو أفضل لاعب سعودي، وهدفي أمام الباطن هو الأغلى بالنسبة لي، كما أن الكلام عن انتقالي إلى الرجاء المغربي شائعة".

وعن علاقته بجماهير الاتحاد، شدد: "احترم جماهير الاتحاد، وما في الملعب يبقى داخله فقط، والظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب برازيلي".

وشدد حمدالله على عدم شعوره بوجود كره بينه وبين جمهور الهلال، مؤكدا أن: ما في الملعب يبقى في الملعب.. الهلاليون إخواني، والشهراني وسالم الدوسري من أفضل اللاعبين في الزعيم".

ولم يتمكن النجم المغربي من مغادرة السعودية إلى بلاده، حتى الآن، على الرغم من توقيعه كافة الضمانات الطبية التي تؤكد سلامته من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن حمد الله لم يتلق الموافقة الرسمية من بلاده لاستقبال الطائرة الخاصة التي ستنقله بسبب إيقاف كافة رحلات الطيران الجوي في المغرب.

وحاول حمدالله، يوم السبت، الاتصال بمسؤولين في بلاده، لكنَّ جميع محاولاته باءت بالفشل، وكان من المقرَّر أن يغادر إلى بلاده الخميس الماضي برفقة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، على متن الطائرة نفسها.