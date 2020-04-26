هل يلعب غوميز نجم نادي الهلال السعودي إلى جوار لوكاس بودولسكي في الدوري التركي؟

قالت تقارير صحفية تركية إن مستقبل النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي لا يزال غامضاً في ما يتعلق بوجهته النهائية خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد غوميز، البالغ 34 عاماً، مع الهلال في يونيو 2020، ولم يُبدِ اللاعب حتى الآن رغبته في تفعيل خيار التمديد مع "الزعيم" لموسم إضافي، ما يؤكد رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي.

وقاد غوميز الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

وأشار موقع "فوتوماك" التركي، إلى أن التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين غوميز وناديي غالاتا سراي التركي، ومارسيليا الفرنسي، في الأيام القليلة الماضية، ليس لها أساس قوي حتى الآن.

وأكد الموقع في تقرير نشره اليوم الأحد، أن ناديي غالاتا سراي ومارسيليا، اللذين لعب لهما غوميز من قبل، لم يدخلا في مفاوضات رسمية جادة مع اللاعب الفرنسي المخضرم لضمه في الموسم الجديد.

وتابع: "عدم جدية المفاوضات حتى الآن مع غالاتا سراي ومارسيليا دفع غوميز نحو التفكير في وجهة أخرى داخل الدوري التركي، ويمكن أن ينتقل اللاعب إلى نادي أنطاليا سبور، ليلعب رفقة المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، الذي انتقل إلى هذا النادي من فيسيل كوبي الياباني في يناير 2020، في صفقة انتقال حر، بعقد يستمر حتى يونيو 2021".

وشارك غوميز هذا الموسم في 28 مباراة مع الهلال السعودي، وأحرز 19 هدفاً وصنع 4 أخرى، وقاد الزعيم للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

وتبلغ القيمة التسويقية للفرنسي غوميز ما يقرب من 3.5 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".