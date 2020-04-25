عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: "جيش منتهي الصلاحية".. الدوري الإسباني في خطر.. وسأبقى هنا (صور)

شكل مستقبل كرة القدم والدوريات الأوروبية في ظل توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا وأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار الرياضية الإماراتية وأخبار الأندية واللاعبين في السعودية وتصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني حول معاقبة الأندية التي ترفض اللعب.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل كرة القدم المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت: "كرة القدم تحبس أنفاسها".

كما اهتمت بمستقبل عدة لاعبين في أتلتيكو مدريد وكتبت: "6 لاعبين مستقبلهم في الهواء".

سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإسباني في ظل الجدل القائم حول عودة المنافسات وكتبت: "الدوري الإسباني في خطر".

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار وكتبت: "نيمار سيطلب الرحيل من باريس سان جيرمان حين يعود لباريس".

كما اهتمت بالنجم الإيطالي الشاب تونالي لاعب بريشيا وكتبت: "تونالي الجوهرة الإيطالية التي يرغب برشلونة في ضمها".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة وكتبت: "يوفنتوس يضغط من أجل آرثر".

كما اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: "تيباس سيكون هناك نزول" و"الدوري لا يجتاز الاختبار".

أس

ركزت الصحيفة على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإمكانية انتقاله لريال مدريد وكتبت: "مبابي أصبح جادا".

كما تحدثت عن تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: "تيباس: لا أحد يمكنه رفض اللعب".

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على صفقة بيع فريق نيوكاسل الإنجليزي ومشاكل جديدة تعترض الصفقة.

كما تحدثت عن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول وكتبت: "يورغن مرة أخرى".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت: "الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في البدايات".

كما تحدثت عن شكوك إصابة لاعب مونبلييه بفيروس كورونا وكتبت: "قلق بشأن سامبيا".

الصحيفة اهتمت برغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بضم لاعب باريس سان جيرمان وكتبت: "مونييه يثير إعجاب مورينيو".

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم أو هم في نهاية مشوارهم في الدوري الإيطالي وكتبت: "جيش منتهي الصلاحية".

كما اهتمت بمصير الدوري الإيطالي وأكدت أنه بيد رئيس الوزراء الإيطالي وكتبت: "بين يدي كونتي".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وكتبت: "رونالدو: سأبقى هنا".

كما تحدثت عن أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي واهتمت بصفقة كييزا نجم فيورنتينا الذي يرغب إنتر ميلان في ضمه وكتبت: "إنتر ميلانو – كييزا: هذه لائحة فيورنتينا".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على رغبة الإمارات باستضافة مونديال كرة اليد الشاطئية وكتبت: "اتحاد اليد يدرس استضافة مونديال الشاطئية".

كما تحدثت عن عدة أخبار دولية وكتبت: "تمديد الدوري الإيطالي حتى أغسطس" و"الدوري الكوري 8 مايو" و"ديفيد مويس يتطوع بتوصيل الخضراوات والفواكه للبيوت" و"العمدة يطالب بالتحقيق في إقامة لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد" و"الفورمولا ون تبحث عن المجهول الأكبر".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على قوائم الأندية الإماراتية في حال استكمال الدوري وكتبت: "لا تعديلات في قوائم اللاعبين في حال استكمال الدوري".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وكتبت: "شباب الأهلي يفاوض البرازيلي باولينو" و"نيغريدو يهنئ أصدقاءه بحلول رمضان" و"ترشيح الإمارات لتنظيم مونديال شاطئية اليد".

الصحيفة اهتمت بالأخبار الدولية وكتبت: "مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد رهن التحقيق" و"تمديد الموسم الإيطالي حتى 2 أغسطس" و"إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى" و"مهرجان شيليتنام للخيول في قفص الاتهام بسبب كورونا".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الأهلي وكتبت: "الأهلي يحاصر تصريحات اللاعبين بلجنة الانضباط".

كما اهتمت بالأخبار الدولية وكتبت: "الفيفا يعجل حسم القضايا" و"الإسباني يهدد الأندية".