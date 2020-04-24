نادي الاتحاد السعودي يتجنب شكوى غلطة سراي للفيفا

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي بتجنب شكوى جديدة في الفيفا ضد النادي بسبب مستحقات اللاعب غاري رودريغز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي غلطة سراي التركي بخصوص تأجيل الدفعة الأخيرة المستحقة من قيمة انتقال محترف الفريق من الرأس الأخضر غاري رودريغيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد كان قد سدد 2.5 مليون دولار من مستحقات النادي التركي، حيث يتبقى فقط 500 ألف دولار لإغلاق القضية بشكل نهائي.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع غاري رودريغيز في يناير 2019 قادمًا من صفوف غلطة ساري بعقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف السنة قبل أن يخرج معارًا مع بداية الموسم الجاري لفريق فنربخشة.

من جهة أخرى كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد تُفكر في تسويق بريغوفيتش إما بالإعارة أو الانتقال النهائي أو التفاوض معه لتسوية مالية تنهي الارتباط بين الجانبين وديًا.

وكان الاتحاد قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية للموسم الماضي ـ يناير 2019 ـ ضم بريجوفيتش لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من باوك اليوناني.