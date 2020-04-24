كشف دور نادي الاتحاد السعودي في طلب أنسيلمو فسخ عقده مع الوحدة

كشفت مصادر خاصة أن السبب وراء رغبة اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في فسخ تعاقده مع نادي الوحدة السعودي، يعود لتلقيه عرضا شفهيا مثيرا للانضمام لنادي الاتحاد.

وفوجئت إدارة نادي الوحدة، بحسب ما نقلت صحيفة "البلاد"، بطلب نجم خط الوسط فسخ عقده مع النادي ودفع الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين ريال، وذلك لعدم رغبته في إكمال المدة المتبقية في عقده.

وبحسب مصادر خاصة، فإن مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، هو من طلب من إدارة ناديه ضرورة تدعيم صفوف الفريق باللاعب بدلا من الصربي ألكسندر بريغوفيتش.

الجدير بالذكر أن أنسيلمو يعد من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، وكان مطمعا للعديد من الأندية السعودية والخليجية في فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب أنسيلمو دي مورايس الموسم الحالي مع الوحدة 12 مباراة، بواقع 1505 دقائق، سجل فيها 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه، وصنع 19 فرصة سانحة للتسجيل، وفي سجله أيضا 45 افتكاك كرة بشكل ناجح، و67 مراوغة ناجحة، ما جعله مطلوبا من أندية القمة في الدوري.