فاتح تريم يرحب به.. هل يعود بافتيمبي غوميز إلى غلطة سراي؟

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن فاتح تريم المدير الفني وغلطة سراي التركي سيرحب بعودة بافتيمبي غوميز إلى الفريق قادما من الهلال السعودي.

واقترب هداف أولمبيك ليون وسوانزي سيتي السابق من انتهاء عقده مع "الزعيم" الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، وترجح صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن وسائل إعلام تركية عودة المهاجم الفرنسي البالغ عمره 34 عاما.

ورحل غوميز عن النادي التركي في 2018 ليوقع عقدا مع الهلال لمدة عامين مقابل سبعة ملايين يورو أي أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت التقارير التركية أن غوميز لم يجدد عقده مع الهلال فضلا عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين فوضت الأندية في التفاوض مع لاعبيها ومدربيها وأعضاء الأجهزة الفنية بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50 بالمئة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وهذا يعني أن غوميز سينخفض قيمة ما يتقاضاه للنصف ما يعني النادي السعودي لن يجدد عقده مع المهاجم الفرنسي ما فتح الطريق أمام غلطة سراي لاستعادة مهاجمه القوي البنية الذي دافع عن ألوان النادي الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرا له في موسم 2017-2018.

ورغم انضمام الكولومبي راداميل فالكاو الصيف الماضي إلا أن غلطة سراي يعاني في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الثالث.

ووفقا لموقع "فوتوماك"، فإن فاتح تريم المدير الفني لغلطة سراي سيرحب بعودة غوميز في ظل تألقه اللافت مع الهلال بتسجيله 19 هدفا في 28 مباراة هذا الموسم.