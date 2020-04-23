الأهلي ينافس الهلال والنصر السعوديين على جمال بلعمري

أشارت تقارير صحفية جزائرية ناطقة بالفرنسية إلى أن الأهلي السعودي وضع جمال بلعمري لاعب الشباب على رأس أولوياته ليدخل في منافسة مع النصر والهلال على التعاقد مع المدافع الدولي.

ودخل بلعمري البالغ من العمر 30 عامًا في مشاكل مع إدارة الشباب عندما أطلق تصريحات هاجم فيها الإدارة برئاسة خالد البطران، مشيرًا إلى أنهم يضغطون عليه من أجل أن يعلن للجميع رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق، ليتم بيعه بعد ذلك، لتنشأ أزمة كبيرة بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "La Gazette Du Fennec" الجزائرية الناقلة بالفرنسية أن الأهلي وضع بلعمري على رأس أولوياته للموسم المقبل في ظل خلافاته مع إدارة الشباب وانتهاء عقده الموسم المقبل.

وكان النصر والهلال قد أبديا من قبل رغبتهما في التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري الفائز مع "الخضر" بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر العام 2019.

وبدأ بلعمري مسيرته مع نادي الشباب منذ العام 2016، حينما انضم في سوق الانتقالات الصيفية، وظهر بشكل متميز منذ ذلك الحين في مركز المدافع وبات أحد أفضل اللاعبين في ذلك المركز بـالدوري السعودي.