تقرير.. "فيفا" يمهل نادي الاتحاد السعودي مدة قصيرة لسداد مستحقات بريجوفيتش أو المنع من التسجيل

أمهلت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الاتحاد السعودي 45 يومًا من أجل سداد الدفعة الأخيرة لنادي باوك اليوناني من انتقال الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إنه في حالة عدم السداد سيتم فرض عقوبة منع تسجيل اللاعبين المحترفين لثلاث فترات متتالية في حال لم يتم السداد خلال الفترة الزمنية المحددة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن غرفة فض المنازعات ألغت الاتحاد بوجوب دفع مبلغ 2.5 مليون يورو لصالح النادي اليوناني تمثل مستحقات الدفعة الأخيرة بحسب الجدولة المتفق عليها مسبقًا.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي ستطلب حيثيات القرار ليتم الاستئناف خلال مدة أقصاها 10 أيام.

يذكر أن إدارة الاتحاد سددت دفعة سابقة بنحو 2.5 مليون يورو بعدما سددت دفعة أولى بقيمة 5 ملايين يورو شتاء الموسم الماضي.

وكان الاتحاد تلقى، الأسبوع الماضي، خطابًا من “فيفا” بدفع مبلغ 3 ملايين يورو للمغربي مروان داكوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم المغادر قبل أشهر، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى طلب حيثيات القرار تمهيدًا للاستئناف خلال المدة النظامية البالغة 45 يومًا والتي يحق لها في إطارها إرسال الطعن.