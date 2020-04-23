حقيقة تقديم نادي الهلال السعودي عرضا للتعاقد مع راداميل فالكاو

كشف مصطفى سينغيز، رئيس نادي غالاتا سراي التركي، حقيقة وجود عرض من نادي الهلال السعودي لضم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو إلى الزعيم، بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الهلال في ضم فالكاو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وذلك بناء على توصية المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، الذي أكد ضرورة ضم النمر الكولومبي.

وقال سينغيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "أس" الإسبانية، إن نادي غالاتا سراي لم يتلق أي عرض رسمي من نادي الهلال للتعاقد مع فالكاو.

وأضاف: "لاعبونا هم الأفضل، ودائما ما يكون هناك عروض للتعاقد معهم، ولكنني لا أعلم شيئا عن العرض الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام لضم فالكاو، ولا يمكن أن أتحدث عن عرض غير موجود بصورة رسمية".

من جانبه قال فالكاو: "لا يزال أمامي عامان في عقدي رفقة غالاتا سراي، ليس لدي أي نية للرحيل، ولماذا أرحل وأنا سعيد للغاية في النادي".

وانتقل فالكاو إلى صفوف غالاتا سراي صيف العام 2019 في صفقة انتقال حر من نادي موناكو الفرنسي، ويستمر عقده حتى يونيو 2022.

وشارك فالكاو، البالغ من العمر 34 عاما، في 20 مباراة مع غالاتا سراي، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولعب فالكاو في السابق للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 5 ملايين يورو.