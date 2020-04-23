آخر تطورات صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل بعد شكوى "بي إن سبورتس"

قالت تقارير صحفية إن عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسير بصورة طبيعية للغاية، رغم الخطابات التي أرسلتها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، وأندية المسابقة، للاعتراض على الصفقة.

وكان يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشبكة "بي إن سبورتس" بعث خطابات إلى رابطة البريمييرليغ والأندية العشرين التي تنافس في المسابقة، وطالب فيها بعدم إتمام صفقة بيع نيوكاسل إلى مستثمر سعودي، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك السعودية لحقوق البث التليفزيوني الخاصة بالشبكة القطرية، عبر إذاعة مباريات البريمييرليغ ودوريات أوروبية أخرى على قنوات beoutQ.

مجموعة beIN الإعلامية تدعو رابطة الدوري الإنجليزي ورؤساء الأندية إلى التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد، حيث بعثت المجموعة برسالتين تتعلقان بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على النادي من قبل نفس الأطراف المسؤولة عن سرقة حقوق beIN. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في تغريدة أمس الأربعاء "مجموعة beIN الإعلامية تدعو رابطة الدوري الإنجليزي ورؤساء الأندية إلى التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد، حيث بعثت المجموعة برسالتين تتعلقان بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على النادي من قبل نفس الأطراف المسؤولة عن سرقة حقوق beIN".

وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن الإعلان الرسمي عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80% من نادي نيوكاسل سيتم خلال أيام قليلة من الآن.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نيوكاسل لم تتلق أي إخطار من رابطة الدوري الإنجليزي يتعلق بوجود أي عوائق تمنع إتمام الصفقة، التي سيدفع بموجبها المستثمر السعودي 300 مليون جنيه إسترليني للحصول على حصة الأغلبية في نيوكاسل يونايتد.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة في نيوكاسل: "لا توجد أي إشارات خطيرة تهدد الصفقة حتى الآن، إدارة النادي لم تتلق ما يفيد بوجود شيء يمكن أن يعرقل الاتفاق".

وفي نفس السياق، قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن رابطة الدوري الإنجليزي ستحدد ما إذا كان هناك "دليل قوي" على وجود علاقة بين beoutQ وقادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي استحوذ على نيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أن شركة "عرب سات"، التي اتهمتها قطر بتوفير منصة فضائية لإذاعة المباريات عبر قنوات beoutQ، سبق لها نفي مزاعم قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ووصفتها بأنها جزء من حملة تشويه منظمة تتضمن ادعاءات زائفة ومضللة.

وقالت "عرب سات": "نأمل لا تنساق الاتحادات الكروية الدولية وراء حملات التشويه والتضليل التي تقوم بها "بي إن سبورتس"، التي تملك تاريخا طويلا من السمعة المشوهة، عبر تحقيقات جنائية في فرنسا وسويسرا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة".