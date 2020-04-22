هل يعود راداميل فالكاو لحسابات نادي الهلال السعودي بعد هذا القرار؟

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي غلطة سراي يفكر في عرض مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو للبيع الصيف الحالي، بعد رفضه تخفيض راتبه بسبب التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا على الرياضة في العالم أجمع، ما يعني اقترابه من الانتقال للهلال السعودي.

وتوقف الدوري التركي وكافة البطولات المحلية والقارية بسبب جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تضرر الأندية اقتصاديا في ظل غياب الإيرادات المعتادة.

وقال موقع ASPOR التركي: إن فالكاو الوحيد بين لاعبي غلطة سراي الذي رفض طلب إدارة النادي بتخفيض راتبه، في حين وافق باقي اللاعبين على تخفيض رواتبهم، رغم أن فالكاو الأعلى أجرا بين لاعبي الفريق التركي، إذ يحصل على راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو بخلاف المكافآت بموجب عقد وقعه في سبتمبر/أيلول الماضي لمدة ثلاث سنوات.

وقال الموقع ذاته: إن إدارة النادي ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة وستكرر طلبها للاعب بتخفيض راتبه، وفي حال تكرار الرفض سيتم عرضه للبيع، ما يعني اقترابه بشدة من الانتقال للهلال.

وكان نادي الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي لارتداء قميص الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب فالكاو 14 مباراة في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وثلاث مباريات محلية في الكأس، سجل خلالها 10 أهداف.

ويعاني غلطة سراي بشدة من الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفي حال استكمال الموسم بدون جماهير ستزداد معاناته المالية، وينتظر خلال الاجتماع المقبل قرارا من فالكاو.

وترك فالكاو أتلتيكو مدريد بعد موسمين في 2013 لينضم إلى موناكو في صفقة قياسية للنادي الفرنسي قيمتها 60 مليون يورو.

وبعد أن أمضى العامين التاليين معارا لمانشستر يونايتد وتشيلسي، عاد فالكاو إلى موناكو في 2016 وقاده لإحراز لقب الدوري الفرنسي في 2017، مسجلا 67 هدفا في 101 مباراة مع النادي.

وقبل انتقاله إلى غلطة سراي، رفض موناكو تمديد عقد المهاجم الكولومبي البالغ من العمر 34 عاما الذي كان سينتهي خلال عام.