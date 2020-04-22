تقارير: "بي إن سبورتس" تحاول عرقلة صفقة تملك السعودية لنادي نيوكاسل

قالت تقارير صحفية إن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية أرسلت خطابا إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، والعشرين ناديا المشاركين في المسابقة، وطالبتهم بمنع إتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

واقترب التكتل السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ياسر الرميّان، من شراء نادي نيوكاسل يونايتد من مالكه السابق مايك أشلي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، حيث لا يتبقى على الإعلان الرسمي للصفقة سوى موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، ولم يعد من الممكن لأي طرف التراجع عن الاتفاق.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، ومن بينها صحيفة "تايمز" وميرور" إلى أن الخطاب الذي أرسلته "بي إن سبورتس" القطرية تضمن شكوى تتعلق بما وصفته الدوحة انتهاك السعودية لحقوق البث التليفزيوني، التي تملكها الشبكة القطرية لبث مباريات البريمييرليغ وغيرها من مسابقات الدوري الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قنوات beoutQ.

وبحسب "تايمز"، فإن يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لقنوات "بي إن سبورتس"، أرسل خطابا إلى ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي لرابطة البريمييرليغ، زعم خلاله أن الموافقة على صفقة استحواذ مستثمر سعودي على نادي نيوكاسل يونايتد سيكون له تأثير مباشر على المصالح التجارية للمسابقة، وشركاء البث التليفزيوني، وكرة القدم بشكل عام.

وألمح العبيدلي، في لهجة تتضمن إشارات تهديد، إلى أن إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمار العامة السعودي على نادي نيوكاسل سيؤثر بالسلب على اتفاقات البث التليفزيوني في المستقبل.

وأصاف بقوله، وفقا للخطاب المرسل إلى رابطة البريمييرليغ وأندية البطولة: "ليس من المبالغة أن نقول إن النموذج الاقتصادي المستقبلي لكرة القدم سيكون على المحك في حالة إتمام الصفقة".

ووفقا للاتفاق، فإن صندوق الاستثمار العامة السعودي سيحصل على حصة 80% من نادي نيوكاسل، مقابل 10% لصالح شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" المملوكة لـ"أماندا ستافلي"، و10% لمجموعة "روبن برازرز".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الخطاب الذي وجهته شبكة "بي إن سبورتس" القطرية إلى رابطة الدوري الإنجليزي وأندية المسابقة، جعل البريمييرليغ أحدث حلقة في الصراع بالوكالة بين السعودية وقطر.

وأشارت إلى أن خطاب الشبكة القطرية سيجعل من الدوري الإنجليزي ساحة جديدة للمعركة بين الدولتين.