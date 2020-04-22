بوتافوغو البرازيلي يحسم موقفه من صفقة جيوفينكو نجم نادي الهلال السعودي

حسم نادي بوتافوغو البرازيلي، موقفه من التعاقد مع الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، نجم وسط نادي الهلال السعودي، في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لانسيه" البرازيلية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي نادي بوتافوغو، أكدوا أن جيوفينكو ليس على طاولة النادي البرازيلي في سوق الانتقالات المقبلة، على العكس من التقارير التي أشارت إلى اهتمام بوتافوغو بضم لاعب الهلال، إضافة إلى نادي فاسكو دي غاما البرازيلي، وناديي بارما وبينيفنيتو الإيطاليين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المركز الإعلامي لنادي بوتافوغو نفى تمامًا، وجود أي اهتمام بالتعاقد مع جيوفينكو، خاصة أن كتيبة المدرب باولو أوتوري، تملك 4 لاعبين في نفس مركز نجم الهلال، وهم الياباني كوسوكي هوندا، غابرييل كورتس، برونو نازاريو، ولياندرينيو.

وانضم جيوفينكو، 33 عامًا، إلى صفوف الزعيم في صيف 2019 من نادي تورنتو الكندي، في عقد يستمر موسمين، وينتهي في صيف 2021.

وشارك جيوفينكو في 25 مباراة مع الهلال هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف وصنع 8 آخرين، وساهم في تتويج "الموج الأزرق" بلقب دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة.