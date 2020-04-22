أحمد الزين لاعب الرائد يثير غضب جمهور النادي الأهلي السعودي بندمه على اللعب بـ"الراقي" (فيديو)

أثار أحمد الزين، لاعب نادي الرائد السعودي، غضب جمهور فريقه السابق، الأهلي، بعدما أبدى ندمه على الفترة التي وقع فيها للراقي.

أحمد الزين انضم للنادي الأهلي في صيف 2016 بعد صراع كبير مع نادي الشباب في التعاقد مع اللاعب، قبل أن يرحل في موسم 2018.

وقال الزين في تصريحات عبر البث المباشر لتطبيق "إنستغرام": "في موسم 2018 لو نادي الاتحاد كان مسموحا له بالتعاقد مع لاعبين كنت انضممت لهم وما ذهبت للأهلي، واللي شفته في الأهلي كان غير طبيعي ولا حصل مع أحد".

🎙- تصريحات اللاعب احمد الزين في بث انستغرام : pic.twitter.com/uxgAHDy2MF — محمد 🇸🇦 (@Mont2i) April 21, 2020

وأضاف: "أنا شخص بحب أتدرب ثم أذهب للجلوس مع أصدقائي لا أحب أذهب لعزومة مع الإداري أو مدير الكرة، مجرد ما أخرج من باب النادي لا يكون لي علاقة بأحد سواء إداري أو مدير احتراف، بينهي وبينهم نادي ويمكن هذا اللي سبب مشكلات داخل الفريق".

وتابع: "أكثر من لاعب تواصل معي يخبرني أن لديه عرضا من الأهلي، ونصحتهم بعدم الانتقال، والآن ندموا بعد أن وقعوا للأهلي، ولن أذكر أسماء، وكنت أتمنى أن ألعب وأقدم مستوى جيدا وأنا واثق من نفسي".

وعن تقييمة لمدرب الأهلي الأسبق ريبروف، قال: "مدرب ممتاز ولكن أعتقد أنه كان هناك تدخلات في عمله".

وانضم الزين لصفوف الرائد لمدة ثلاث سنوات، حيث لعب بقميص العديد من الأندية هى: الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية.

وتدرج الزين في الفئات السنية للاتحاد دون الوصول للفريق الأول قبل الانتقال إلى أبها واللعب لصفوفه عامين، ليلعب المدة نفسها مع التعاون بين عامي 2015 و2017، وينتقل منه إلى أهلي جدة الذي أعاره بدوره إلى القادسية والفيحاء في الموسمين الماضيين.