غالاتا سراي يحدد سعر سفيان فيغولي وسط اهتمام نادي النصر السعودي

قالت تقارير صحفية إن نادي غالاتا سراي التركي حسم موقف نجمه الجزائري الدولي سفيان فيغولي برفقة الفريق في الموسم المقبل، وسط اهتمام نادي النصر السعودي بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت تقارير إعلامية تركية، أبرزها موقع fennecfootball الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة غالاتا سراي قررت بيع فيغولي في نهاية الموسم الجاري.

ومضت تقول: "قررت الإدارة الرياضية لنادي غالاتا سراي فك الارتباط مع فيغولي، في ظل الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه الجزائري الدولي، وحدد مسؤولو غالاتا سراي سعر بيع فيغولي في حدود 6 ملايين يورو".

وينتهي عقد فيغولي، البالغ من العمر 30 عاما، مع الفريق التركي في صيف 2022.

وأكدت التقارير التركية أن نادي النصر السعودي، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، يريد ضم فيغولي إلى صفوف "العالمي" في الموسم المقبل.

وانتقل فيغولي إلى غالاتا سراي في صيف 2017 من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 5 ملايين يورو.

ولعب فيغولي هذا الموسم 30 مباراة مع غالاتا سراي، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 5 أخرى.

وكان فيغولي أحد أبرز نجوم منتخب الجزائر الذي توّج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2019 للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.