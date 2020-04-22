تقرير: نادي الاتحاد السعوي مهدد بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقالات بسبب قضية مروان دا كوستا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يواجه أزمة كبيرة تهدده بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقالات، بدءا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب قضيته مع اللاعب المغربي مروان دا كوستا.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بأحقية دا كوستا في الحصول على 4 ملايين يورو من الاتحاد، من مستحقاته لدى الاتحاد، بالإضافة إلى 5% تحسب من السنة الماضية كعقوبة تأخير على العميد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن "فيفا" اعتبر أن فسخ عقد اللاعب جاء بسبب مشروع، وبالتالي تم الحكم لصالحه وتحميل نادي الاتحاد كافة الالتزامات المالية بهذا الشأن، وذلك استنادا للمادة 14 من اللائحة الدولية الخاصة بأوضاع انتقالات اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة: "ستتحمل خزينة نادي الاتحاد الغرامة المالية التي أعلنها اتحاد الفيفا، وقيمتها بصورة تقديرية 665 ألف يورو، مع 5%، غرامة تأخير، ليصل إجمالي المبلغ إلى حاجز الـ900 ألف".

ولم يُنهِ "الفيفا" عقوبته عند هذا الحد، حيث كشفت المصادر ذاتها أن الفيفا ألزم نادي الاتحاد بدفع مبلغ تعويضي للاعب مقداره 3 ملايين يورو، علماً بأن اللاعب يطالب بتعويض مالي يصل إلى 5 ملايين ونصف بسبب إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد سيكون ملزماً بسداد المبلغ كاملاً خلال 45 يوماً، ففي حال لم يتم سداد المبلغ خلال هذه المدة سيتم منع الاتحاد من التسجيل لثلاث فترات مقبلة، وحال لم تطلب إدارة نادي الاتحاد مسببات القرار خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار سيعتبر نافذاً، ولا يحق له اللجوء للاستئناف عن طريق "محكمة الكاس".

وشددت الصحيفة على أن دا كوستا قد يلجأ للاستئناف، ويطالب بتعويضه بـ5 ملايين يورو، فيما قد يلجأ نادي الاتحاد للمسار ذاته بحثاً عن مزيد من الوقت، لترتيب أوراقه المالية، وسداد مستحقات اللاعب قبل حلول عقوبة المنع من التسجيل.

وتحاصر الاتحاد عدد من المطالبات المالية لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين للفريق، في الوقت الذي تعمل الإدارة فيه على حصرها والتفاوض بشأنها لتخفيض المبالغ المترتبة على النادي، وجدولتها على دفعات خلال الفترة المقبلة.