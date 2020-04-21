نادي النصر السعودي يرغب في ضم هذا المدافع الياباني

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي النصر السعودي، الشهير بـ"العالمي"، بالحصول على خدمات المدافع الياباني الدولي "مايا يوشيدا"، في الموسم المقبل.

وأشار موقع "سوكر لينك" الفرنسي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن مايا يوشيدا، البالغ من العمر 31 عاما، أصبح على رادار العديد من الأندية الخليجية، وعلى رأسهم النصر السعودي.

وتابع الموقع: "يريد نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، ضم مايا يوشيدا إلى صفوفه لتعزيز الخطوط الدفاعية لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلا أن الاتصالات بين الطرفين لم ترتق حتى الآن إلى المستوى الرسمي".

ويلعب مايا يوشيدا حاليا في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي، على سبيل الإعارة من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 6 أشهر فقط بدأت في يناير الماضي، ومن المقرر أن يعود بنهاية الموسم الجاري إلى ناديه الأصلي مرة أخرى.

ويرتبط يوشيدا بعقد مع ساوثهامبتون حتى صيف 2021، وبالتالي فإنه يتعين على إدارة النادي الإنجليزي بيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي لا يكون لاعبا حرا بعد 12 شهرا من الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية للياباني الدولي يوشيدا ما يقرب من 4 ملايين يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب يوشيدا هذا الموسم 12 مباراة فقط، 11 منهم مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، بينما لعب مباراة واحدة فقط مع سامبدوريا في الدوري الإيطالي.