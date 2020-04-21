عناوين الصحف الرياضية العالمية: شكوك في برشلونة.. إنتر يريد هذا الثنائي.. وريال مدريد يدرس اللعب في المدينة الرياضية (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم، أبرزهم البرازيلي نيمار، ومصير الدوريات المحلية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما تحدثت الصحف عن أخبار كرة القدم السعودية، ونظام الترشيح للاتحادات الرياضية في الإمارات، وقرار ريال مدريد لعب لقاءات الدوري الإسباني، في ملعب دي ستيفانو بذل سانتياغو بيرنابيو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتمال عدم لعب ريال مدريد ما تبقى من لقاءاته هذا الموسم في ملعبه، سانتياغو بيرنابيو، وكتبت :"ملعب دي ستيفانو للعودة في الدوري الإسباني".

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت :" شكوك في برشلونة ".

سبورت

ركزت الصحيفة على ملعب الكامب نو في برشلونة، والذي قد لا يحتضن بدوره لقاءات في كرة القدم، وكتبت :" مغلق لغاية 2021 ".

كما تحدثت عن صفقة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، الذي يطارده برشلونة، وكتبت :" إنتر ميلان يرغب في ضم سيميدو وألينا، ضمن صفقة لوتارو مارتينيز ".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار والذي يسعى برشلونة للتعاقد معه من باريس سان جيرمان، وكتبت :" نيمار سيتحمل نصف الراتب".

كما تحدثت عن صفقة لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، وكتبت :" لوتارو : سيميدو وأليينا ضمن اهتمامات إنتر ميلان"

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت :" ريال مدريد يفكر في اللعب بالمدينة الرياضية ما تبقى من لقاءات الدوري الإسباني ".

آس

ركزت الصحيفة على رغبة ريال مدريد إنهاء مسابقة الدوري الإسباني في ملعب المدينة الرياضية دي ستيفانو، وكتبت :" من سانتياغو بيرنابيو إلى دي ستيفانو ".

كما تحدثت عن نظام الصعود والنزال في الدرجات الدنيا للدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على ذاكرة كأس العالم، ونسخة 1970، وكتبت :" نهائيات كأس العالم 1970 : لا تنسى "

ليكيب

ركزت الصحيفة على عائلة كرة القدم الفرنسية، وكتبت :" عائلة رائعة ".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على النقاش الدائر بين مختلف الفاعلين حول الدوري الإيطالي، وكتبت :" الدوري : سنلعب ".

كما تحدثت عن أخبار الانتقالات في الفرق الإيطالية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مناقصة ملعب جامعة الملك سعود، وكتبت :" كورونا يمدد مناقصة ملعب الجامعة ".

كما تحدثت عن أخبار الأندية واللاعبين في السعودية وكتبت :" الاتحاد يوضع آلية التخفيض " و " الشباب يسلم الرواتب " و " سوزا يغادر السعودية ".

كما اهتمت بأخبار دولية ومتفرقة، وكتبت :" البرازيل مصدر المواهب " و " كورونا يغير مهن اللاعبين ".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على شروط الترشيح للاتحادات، وكتبت :" القوائم وعدم الترشح لأكثر من دورتين شرطان للإنتخابات ".

كما اهتمت بمبادرات وأخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت :" بن ياس يطلق مبادرة التعليم عن بعد " و " اتحاد الغولف يناقش اللائحة الاسترشادية ".

كما اهتمت بأخبار دولية، وكتبت :" الأسيوي يدرس تقديم مؤجلات الأبطال " و " كاسياس : لن أعود لحراسة المرمى " و " ستيين يفضل البقاء في المنزل "

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإماراتي، وكتبت :" بيان منتصف الليل يطمئن الأندية "

كما تحدثت عن مبادرات الرياضيين في الإمارات، وكتبت :" فيرناندو سانز يدعم خلك نشيط خلك سليم " و " 1106 مشاركين في خليك بالبيت للجري "

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية، وكتبت :" لا قيود على عودة نيمار لفرنسا " و " رونالدو يخرق الحجر الصحي للمرة الثانية " و " بروتوكول لاستئناف تدريبات الأندية الإسبانية " و " هازارد محظوظ بإجراء الجراحة قبل كورونا " و " ديوكوفيتش يرفض الخضوع للقاح إجباري ".