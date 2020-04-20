تقارير إنجليزية: السعودي ياسر الرميان رئيسا جديدا لنادي نيوكاسل بعد حسم الاتفاق.. ونجم برشلونة يتصدر الصفقات الجديدة

أعلنت صحيفة "تايمز" البريطانية أن صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تمت بصورة رسمية، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، بعد أن استحوذ التكتل السعودي على حصة الأغلبية في أسهم النادي الذي ينافس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وقالت "تايمز"، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن مصادر مقربة أكدت إيداع مقدم الصفقة وتوقيع كافة الأوراق الرسمية، وتقديمها إلى رابطة الدوري الإنجليزي، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك أي مجال لتراجع أي طرف عن العملية.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي لا يزال أمامهم 3 أسابيع لمراجعة كافة المستندات الخاصة بالصفقة، قبل إقرارها بصورة رسمية.

وأكدت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصل على حصة 80% في نادي نيوكاسل، مقابل 10% لصالح شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" المملوكة لـ"أماندا ستافلي"، و10% لمجموعة "روبن برازرز".

ومضت تقول: "سيكون ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، هو الرئيس المقبل لنادي نيوكاسل يونايتد".

ويُعتبر ياسر الرميّان، من أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو، فإن ياسر الرميّان، يشغل عدة مناصب أخرى، من بينها عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة بمركز دعم اتخاذ القرار وعضو مجلس الإدارة بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويحمل ياسر الرميَّان درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، كما أكمل برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نادي نيوكاسل سيحصل على ميزانية ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تطارد جميع الأندية الأوروبية، بسبب توقف النشاط بفعل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19".

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن الدفعة الأولى التي سيتم تخصيصها للتعاقدات الجديدة في نادي نيوكاسل تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير آخر أن الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، سيكون مفاجأة نيوكاسل في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة "الماكبايس" الجديدة تريد دعم صفوف الفريق بنجوم بارزين، ويأتي غريزمان على رأس هؤلاء المرشحين لارتداء قميص نيوكاسل.

وقالت إن رافايل سيلفا، صانع ألعاب نادي بنفيكا البرتغالي، وداني روز مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من ضمن أبرز المرشحين للانضمام إلى نيوكاسل في الموسم الجديد.