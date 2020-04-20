تقرير: الجزائري هلال سوداني على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الجزائري، هلال سوداني، لاعب أولمبياكوس اليوناني، يقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي، في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، يوم الإثنين، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن أحد وكلاء اللاعبين رشح ملف هلال سوداني لإدارة النصر، بعد أن قاربت فترة إعارته على الانتهاء.

وأشارت الصحيفة، أن تفكير إدارة النصر في ضم اللاعب الجزائري ليحل بديلًا للدولي النيجيري أحمد موسى، حال أعطت الإدارة النصراوية الضوء الأخضر للوكيل ببدء المفاوضات، ورأت في سوداني البديل الأنسب لموسى، بالتنسيق مع مدرب الفريق الروماني فيتوريا.

ويخوض سوداني صاحب الـ32 عامًا، فترة إعارة في صفوف فريقه اليوناني، من نادي نوتنغهام فورست.

ويمتلك النجم الجزائري تجربة احترافية أوروبية مميزة، حيث لعب في البرتغال مع فريق فيتوريا غيماريش، تحت إشراف مدرب النصر الحالي، خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

وحقق سوداني العديد من الإنجازات في جميع محطاته، كلاعب مع الفرق التي مثلها، ومع المنتخب الجزائري، وكان أبرزها، احتفاله مع مدرب النصر الحالي ببطولة كأس البرتغال لعام 2012/‏2013، فضلًا عن تحقيقه العديد من الإنجازات الفردية في مسيرته.