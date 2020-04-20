آخر تطورات أزمة مهند عسيري مع النادي الأهلي السعودي بعد فيديو الإشادة بالهلال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي أرجأت تنفيذ تطبيق لائحتها الداخلية في حق مهند عسيري، مهاجم الفريق، لحين التأكد من المقطع المرئي، الذي نشره اللاعب على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عسيري في مقطع فيديو مع زميله في المنتخب السعودي هتان باهبري لاعب نادي الهلال، وتبادلا الحديث في كرة القدم وخارجها.

وأثار هذا المقطع حفيظة وغضب جماهير الأهلي، ووصل الأمر إلى مطالبات البعض برحيل اللاعب، وذلك بعد نشر جزء من الحديث عبر المواقع.

وأثنى عسيري على اختيار باهبري الانضمام للزعيم، قائلا: "أحسنت الاختيار بالانضمام للهلال، لأنه نادٍ كبير، ودائما ما يحقق البطولات".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن محمد الحارثي، المدير التنفيذي لفريق الأهلي، تواصل هاتفيا، مع مهند عسيري بعد بثه المقطع المصور، وقام اللاعب بشرح كافة التفاصيل حول الفيديو، حيث طلب الأخير من اللاعب إرسال المقطع كاملا، على أن يتم النظر في تبريراته حوله.

وبيَّنت المصادر، أن إدارة النادي الأهلي لن تصدر أي قرار في حق اللاعب ما لم يتم تدارس الأمر بكافة أشكاله.

وكان عسيري خرج عبر حسابه على تويتر ورد على مهاجميه، قائلا: "الكثير فسر ما قيل في مقطع الفيديو الذي انتشر كما يحلو له، مدعيا أنني استصغرت النادي الأهلي، لا، الأهلي كبير مهما قيل".

وأضاف: "أحدهم قال إنني ألمح إلى رغبتي في الرحيل للهلال"، وكان رده في هذه النقطة: "إذا كنت أرغب في الذهاب لنادي الهلال كان من الممكن أن أفعل ذلك منذ 3 سنوات، لكنني قررت البقاء".

واستطرد: "كان على ناشر المقطع أن يكمله حتى آخره، فسيجد أنني قلت لهتان باهبري أتمنى أن تأتي إلى الأهلي "، واختتم قائلا: "النادي الأهلي كبير بجمهوره الذي تجمعني به علاقة طيبة، وإذا كان هناك من يريد في تصفية الحسابات معي أنصحه ألا يحاول الوقيعة بيني وبين الجماهير".