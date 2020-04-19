سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح في إعلان جديد.. ومهاجم الهلال السعودي يعود لأسرته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

باولو غازانيغا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر باولو غازانيغا حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: عيد ميلاد سعيد يا تريشيا، ذكرى سعيدة

محمد صلاح يشارك في إعلان جديد

شارك محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في حملة دعائية لإحدى شركات الهواتف، حيث نشر اللاعب صور له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" ومعه مجموعة من الهواتف الجديدة

لوفرين في رحلة على رمال البحر

نشر ديان لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة أولاده على رمال البحر بعد فترة من العزل الصحي

آندريه غوميز بقصة شعر جديدة

نشر آندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من داخل المطبخ بقصة شعر جديدة، وعلق اللاعب قائلا: قصة شعر جديدة، نفس الشيف

New haircut... same Chef 👨‍🍳 pic.twitter.com/4qJ1PfoNWm — André Gomes (@aftgomes) April 19, 2020

جيمس ميلنر يعلن عن تحدي السرعة

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يستعرض قدراته البدنية، وأعلن اللاعب تحديه لزميله ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي حيث علق قائلا: إذا لم تكن لدي ساعة إيقاف مراوغة -98 في 43 ثانية، فقط متأخرا يا ليروي ساني في تحدي كأس غرفة المعيشة، كم يمكن أن تحصل عليه في 45 ثانية؟

If only I didn’t have a dodgy stopwatch - 98 in 43 seconds... Just 2 behind @LeroySane19 in his Nike #LivingRoomCup Challenge. How many can you get in 45 seconds? @Nike #PlayInside pic.twitter.com/7Fi9uxFDxF — James Milner (@JamesMilner) April 19, 2020

سان ميغيل يساهم في إنشاء حساب لأسطورة الجولف

نشر أدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صور عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لأسطورة الجولف الراحل سيفي بايستيروس، وعلق اللاعب قائلا: لا يحتاج إلى مقدمة، قد لا يعرفه أصغر عشاق الجولف لكن سيفي بايستيروس هي أسطورة جولف، فكرة جيدة جدا لإنشاء حساب لإدامة إرثه وقيمه

He need no introduction, youngest golf fans may not know him, but Severiano Ballesteros is a golf legend!! Very good idea to create an account to perpetuate his legacy and values: @SeveBallesteros pic.twitter.com/IZgSompKpz — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) April 19, 2020

هاري ماغواير يشكو من البدانة

أبدى هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم رضاه عن المستوى البدني له، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: حرق السعرات الحرارية صفر أيضا، لا يمكن للكثيرين القيام بذلك

سامي خضيرة يشيد بأغنية نحن العالم

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لأغنية نحن العالم، وعلق اللاعب قائلا: نحن العالم، سانتياغو غيجاني كان ذلك بالتأكيد ممتعا، أيها الأصدقاء الجيدون، لكن الناس لا ينسون الرسالة وراء هذه الأغنية، البقاء في المنزل ومساعدة بعضهم بعضا، معا نحن أقوياء

"We are the World" feat. Santiago Ghigani 🌍🎹🎤 That was definitely fun, good job buddy 🤝 but folks don’t forget the message behind this song. Stay at home and help each other! Together we’re strong 💪🏽 #OneWorld #TogetherAtHome #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/h8FrQeNUvl — Sami Khedira (@SamiKhedira) April 19, 2020

فيتسل يستعرض ضربة الملك

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من تدريبات فريقه وهو يسدد ضربة مزدوجة، وعلق اللاعب قائلا: دراجات ركلة الملك

غوميز يعود إلى أسرته

نشر غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" على سلم الطائرة المتجهة إلى فرنسا، وعلق اللاعب قائلا: مغادرة فورية للقاء عائلتي، أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة.