سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح في إعلان جديد.. ومهاجم الهلال السعودي يعود لأسرته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

باولو غازانيغا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر باولو غازانيغا حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة زوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: عيد ميلاد سعيد يا تريشيا، ذكرى سعيدة

محمد صلاح يشارك في إعلان جديد

شارك محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في حملة دعائية لإحدى شركات الهواتف، حيث نشر اللاعب صور له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" ومعه مجموعة من الهواتف الجديدة

لوفرين في رحلة على رمال البحر

نشر ديان لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة أولاده على رمال البحر بعد فترة من العزل الصحي

آندريه غوميز بقصة شعر جديدة

نشر آندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" من داخل المطبخ بقصة شعر جديدة، وعلق اللاعب قائلا: قصة شعر جديدة، نفس الشيف

جيمس ميلنر يعلن عن تحدي السرعة

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" وهو يستعرض قدراته البدنية، وأعلن اللاعب تحديه لزميله ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي حيث علق قائلا: إذا لم تكن لدي ساعة إيقاف مراوغة -98 في 43 ثانية، فقط متأخرا يا ليروي ساني في تحدي كأس غرفة المعيشة، كم يمكن أن تحصل عليه في 45 ثانية؟

If only I didn’t have a dodgy stopwatch - 98 in 43 seconds... Just 2 behind @LeroySane19 in his Nike #LivingRoomCup Challenge.

How many can you get in 45 seconds? @Nike #PlayInside pic.twitter.com/7Fi9uxFDxF

