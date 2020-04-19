حقيقة اقتراب نادي النصر السعودي من ضم الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش

كشفت تقارير صحفية حقيقة، دخول إدارة نادي النصر السعودي، في مفاوضات لضم الحارس دانييل سوباسيتش، حارس موناكو الفرنسي، في الميركاتو المقبل.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وكرواتية، تحدثت عن أن الحارس الدولي لمنتخب كرواتيا دانييل سوباسيتش، اقترب من الانتقال لصالح نادي النصر نظير راتب سنوي ضخم.

وقالت التقارير، إن الحارس الذي ينتهي عقده مع موناكو في يونيو المقبل، سينتقل للنادي السعودي نظير راتب سنوي، يصل لنحو 3 ملايين يورو.

ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، بأن ما نقلته تلك الصحف ليس حقيقيًّا، وأن الحارس ليس ضمن خيارات النادي، وأن ما تردد هو مجرد تسويق للحارس الذي فَقَد مكانه الأساسي في تشكيلة النادي الفرنسي.

وشددت الصحيفة، على أن النصر يملك الحارسين براد غونز، ووليد عبدالله، ولا تفكير في التعاقد مع حارس جديد، وإن كان آسيويًا للاستفادة منه من البطولة الآسيوية المقبلة.

الحارس يبلغ من العمر 35 عامًا، وبدأ مع هايدوك سبليت الكرواتي، وانتقل منه إلى موناكو الذي استمر معه منذ عام 2012، إذ حقق معه لقب الدوري الفرنسي عام 2017.

ملعب جامعة الملك سعود

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر سينافس الهلال للحصول على حقوق استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود، حيث تقدم لشراء كراسة المناقصة البالغ قيمتها عشرة آلاف ريال.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية"، فإن المنافسة لن تقتصر على النصر والهلال فقط، نظرًا لدخول شركات تسويقية واستثمارية في السباق أيضًا، في ظل رغبتها في استثمار وتسويق الملعب للأندية الراغبة فيه، وكذلك تسويق تذاكر المباريات على نحو ما فعلت شركة صلة الرياضية عندما أجرته للهلال طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن اللجنة لم تحدد في معايير الترسية للمناقصة مدة أعوام محددة للتعاقد، حيث منحت الراغبين في استثمار الملعب أربعة خيارات، تراوح بين ثلاثة، أربعة، سبعة، وعشرة أعوام، للاختيار من بينها وتقديم عروضها المالية .

وسيكون غدًا الإثنين، هو آخر يوم للأندية والشركات الراغبة في طلب شراء كراسة المناقصة، فيما سيكون آخر يوم لتقديم العرض الرسمي والضمان البنكي قبل الموعد النهائي في الثالث من رمضان المقبل، وسيتم فتح المظاريف في الواحدة من ظهر اليوم الذي يليه مباشرة، أي الرابع منه.

وكانت إدارة الهلال قد وقعت عقدًا مع شركة صلة الرياضية لاستثمار الملعب، في اكتوبر 2017 لمدة ثلاثة أعوام، ليكون الملعب الرئيس للنادي، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، وأطلقت عليه "محيط الرعب".