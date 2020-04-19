وليد الفراج يحسم مصير برنامج "الدوري مع وليد"

حسم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مصير برنامجه "الدوري مع وليد"، مؤكدا أن موسم البرنامج سينتهي يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وكتب الفراج عبر حسابه في تويتر: "بإذن الله نختتم موسم الدوري مع وليد الأربعاء أو الخميس المقبلين".

وأضاف: "العمل مخاطرة وسط ظروف كورونا ومنع التجول، لكنني أشكر زملائي في فريق البرنامج على تفهم ضرورة استمرارنا لتخفيف أثر فترة بقاء الناس في منازلهم وسط نشرات الأخبار والأفلام، حاولنا أن نقدم لكم شيئا مسليا، شكرا للجميع".

بأذن الله نختتم موسم #الدوري_مع_وليد الأربعاء او الخميس القادمين ، العمل مخاطرة وسط ظروف #كورونا ومنع التجول لكنني اشكر زملائي في فريق البرنامج على تفهم ضرورة استمرارنا لتخفيف اثر فترة بقاء الناس في منازلهم وسط نشرات الاخبار والأفلام ،حاولنا ان نقدم لكم شيئًا مسليا ، شكرا للجميع — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 19, 2020

وتابع: "90% من جدالنا في القضايا الرياضية معروف فيها الحق من الباطل، ولكن مشكلة بعضنا أنه يتناقش بلغة الحمية، وليس بلغة المنطق، لأنهم لا يبحثون عن الحقيقة بل على إثبات ما يدعم ميولهم ولهذا سيستمر بعضنا في الجدل، أتعلمون لماذا؟، لأن الإنكار إحدى وسائل البقاء في المنافسة".

90٪ من جدالنا في القضايا الرياضية معروف الحق فية من الباطل ولكن مشكلة بعضنا انه يتناقش بلغة الحمية وليس بلغة المنطق ، انهم لايبحثون عن الحقيقة بل على اثبات مايدعم ميولهم ،ولهذا سيستمر بعضنا في الجدل ، اتعلمون لماذا ؟ لان الانكار احدى وسائل البقاء في المنافسه .#وليد_الفراج — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 19, 2020

يذكر أن برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية وبرنامج "الديوانية" المذاع على القناة الرياضية السعودية كانا توقفا عن العرض بصورة مؤقتة وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي أخيرا.

وكانت وزارة الرياضة قررت تجميد كافة الأنشطة الرياضية، وتم إصدار قرار بحظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.