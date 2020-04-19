وليد الفراج يحسم مصير برنامج "الدوري مع وليد"

وليد الفراج يحسم مصير برنامج "الدور...

كانت وزارة الرياضة قررت تجميد كافة الأنشطة الرياضية

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حسم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مصير برنامجه "الدوري مع وليد"، مؤكدا أن موسم البرنامج سينتهي يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وكتب الفراج عبر حسابه في تويتر: "بإذن الله نختتم موسم الدوري مع وليد الأربعاء أو الخميس المقبلين".

وأضاف: "العمل مخاطرة وسط ظروف كورونا ومنع التجول، لكنني أشكر زملائي في فريق البرنامج على تفهم ضرورة استمرارنا لتخفيف أثر فترة بقاء الناس في منازلهم وسط نشرات الأخبار والأفلام، حاولنا أن نقدم لكم شيئا مسليا، شكرا للجميع".

وتابع: "90% من جدالنا في القضايا الرياضية معروف فيها الحق من الباطل، ولكن مشكلة بعضنا أنه يتناقش بلغة الحمية، وليس بلغة المنطق، لأنهم لا يبحثون عن الحقيقة بل على إثبات ما يدعم ميولهم ولهذا سيستمر بعضنا في الجدل، أتعلمون لماذا؟، لأن الإنكار إحدى وسائل البقاء في المنافسة".

يذكر أن برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية وبرنامج "الديوانية" المذاع على القناة الرياضية السعودية كانا توقفا عن العرض بصورة مؤقتة وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي أخيرا.

وكانت وزارة الرياضة قررت تجميد كافة الأنشطة الرياضية، وتم إصدار قرار بحظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

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