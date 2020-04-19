وكيل أعمال مايكون نجم نادي النصر السعودي يبدأ مهمة إبقاء اللاعب مع "العالمي"

كشفت تقارير صحفية أن وكيل أعمال البرازيلي مايكون، نجم نادي النصر السعودي، بدأ مفاوضاته مع فريق غلطة سراي التركي، بهدف الحصول على مخالصة نهائية لموكله، الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في 30 يونيو 2021.

وكانت إدارة نادي النصر قد ضمت مايكون شتاء الموسم الماضي بنظام الإعارة، لمدة موسم ونصف الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياض"، نقلا عن مصادرها، يوم الأحد، فإن وكيل أعمال مايكون يسعى لإنهاء أزمة اللاعب مع ناديه التركي، تأهبا لتجديد عقده مع نادي النصر، الذي هو الآخر اشترط في التوقيع معه على عدم التفاوض مع النادي التركي على أن يتصدى للمهمة وكيل اللاعب بالتفاوض مع غلطة سراي بالحصول على المخالصة النهائية في ظل عدم رغبة الأخير في استعادته من جديد وضمه في قائمة اللاعبين الأجانب في الدوري التركي.

وساهم مايكون مع بقية زملائه اللاعبين في تحقيق بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة السوبر السعودي وقدم نفسه بشكل لافت وشكل ثنائيا قويا في دفاعات النصر، وبات لاعبا وعنصرا مهما يعتمد عليه المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا منذ حضوره وحتى آخر مباراة شارك فيها بالدوري وبطولة كأس الملك،

وكانت تقارير سابقة أكدت رغبة مايكون في البقاء مع النصر وعدم العودة إلى ناديه التركي، موضحة أنه سعيد بالتجربة السعودية وتمنى أن تتواصل لسنوات قادمة.

مايكون لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيا مثاليا في دفاع الفريق مع زميله السعودي عبد الله مادو.