تقارير: الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، توصلت لاتفاق مع الحارس الدولي الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارس مرمى موناكو الفرنسي لينضم للفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "getfootballnewsfrance"، فإن الحارس ينتهي عقده مع موناكو في يونيو المقبل وسيتجه للنصر السعودي نظير راتب يصل إلى 3 ملايين يورو سنويا.

الحارس دولي شارك مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا، ووصل إلى المبارة النهائية مع منتخب بلاده ضد فرنسا كما شارك مع موناكو في 292 مباراة.

وحال انضمام الحارس الكرواتي لنادي النصر فإنه سيدخل بديلا عن الحارس الأسترالي براد جونز، الذي شارك مع النصر موسمين لكن الحارس لم يكن على مستوى طموح النصراويين.

وكان سوباسيتش قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي زادار الكرواتي في عام 2003، وانضم لنادي موناكو الفرنسي في عام 2012، حيث تألق مع فريق الإمارة الفرنسي ونجح في حصد العديد من البطولات.