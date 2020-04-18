أول تعليق من مهند عسيري على حديثه مع هتان باهبري وهجوم جمهور النادي الأهلي السعودي ضده (فيديو)

حرص مهند عسيري نجم النادي الأهلي السعودي على الرد بحسم، على الهجوم والانتقادات الشديدة التي تعرض لها اليوم السبت، إثر تداول فيديو له من خلال حديث بث مباشر مع نجم الهلال هتان باهبري.

ودشنت الجماهير هاشتاغا غاضبا باسم "#طرد_مهند_عسيري_مطلب"، بعد ظهوره عبر بث إنستغرام، وإشادته بقرار انتقال هتان باهبري للهلال وتواجده في ناد كبير؛ الأمر الذي وجد جمهور الأهلي أن فيه انتقاصا من ناديهم، وتصرفا غير مقبول من اللاعب ويفتقر للاحترافية.

وكان عسيري قد أشاد بخطوة باهبري في الانتقال إلى صفوف الهلال، قائلا: "بصراحة أحسن شيء أنك ذهبت الهلال، ناد كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها".

وقال عسيري: "هذا ردي على المقطع اللي انتشر وكل من جالس يفسره على كيفه ومن يقول إن مهند استصغر من النادي الأهلي، ولكن الراقي كبير غصب عني وعنك، والثاني يقول يلمح إنه يروح الهلال، ولكن لو أريد هذا كان حدث قبل 3 سنوات وذهبت للزعيم".

وأضاف: "ولكن المقطع تم اقتطاعه من سياقه، ولو كلف البعض نفسه وأكمله كنت طالبت هتان بالحضور واللعب للأهلي، وأعتذر إذا كان بدر مني شيء خطأ أو أُسيء فهمي".

مهند عسيري موضحاً في الفيديو المتداول بينه وبين هتان باهبري ..

#طرد_مهند_عسيري_مطلب pic.twitter.com/tlWlU7wozL — أبو ميرال ★ (@abo_merail9) April 18, 2020

وتابع: "هذا ليس تبريرا ولكن من لديه تصفية حسابات معي أقول له اطلع تكلم كما خرجت وتكلمت، ولا تحاولوا تهييج الجمهور ضدي علاقتي معهم رائعة، والناس اللي جالسة تفسر الموضوع غلط أقول لهم (اللي على رأسه بطحة يحسس عليها).

ويلعب عسيري مع الأهلي السعودي منذ عام 2014 حينما وقع للراقي قادما من صفوف الشباب الذي قضى معه موسمين.

وغاب عسيري عن مباريات الأهلي هذا الموسم فقد شارك فقط، وصنع هدفا واحدا وذلك في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية قد تم إيقافه لأجل غير مسمى وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.