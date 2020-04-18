ردود فعل غاضبة بعد حديث مهند عسيري مع هتان باهبري ومطالبات برحيله عن النادي الأهلي السعودي

ردود فعل غاضبة بعد حديث مهند عسيري...

يلعب عسيري مع الأهلي السعودي منذ عام 2014 حينما وقع للراقي قادماً من صفوف الشباب

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شنت جماهير النادي الأهلي السعودي، وبعض الإعلاميين المتابعين للراقي، هجوما حادا على لاعب الفريق مهند عسيري، إثر حديثه الأخير مع هتان باهبري، نجم نادي الهلال.

ودشنت الجماهير هاشتاغا غاضبا باسم "#طرد_مهند_عسيري_مطلب"، بعد ظهوره عبر بث إنستغرام، وإشادته بقرار انتقال هتان باهبري للهلال وتواجده في نادي كبير؛ الأمر الذي وجده جمهور الأهلي أن فيه انتقاص من ناديهم وتصرف غير مقبول من اللاعب ويفتقر للاحترافية.

وكان عسيري قد أشاد بخطوة باهبري في الانتقال إلى صفوف الهلال، قائلًا: "بصراحة أحسن شيء أنك ذهبت الهلال، نادي كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها".

وقال الإعلامي محمد البكيري، عبر حسابه على تويتر: "مؤسف أن يطول لاعب محترف ناديه الذي يرتبط معه بعقد، بالهمز واللمز، على طريقة: ليس حبًا في زيد ولكن كرهًا في عمّر، متى يحترم هؤلاء اللاعبين عقودهم. وكيانات لها اعتبارها وجماهيرها. بعيدًا عن مزايداتهم السخيفة؟".

وقال آخر عبر تويتر: "يا مهند كل لاعبين الدوري السعودي يدرون أن الهلال كبير كرة القدم بالمملكه والخليج وآسيا والنادي الأفضل والأكبر والأكثر شعبية وأضواء وشهرة وكل شيء، لكن الفرق الوحيد أنك أنت قلت هالشي بالبث وبقية اللاعبين يقولون هالشي بالخفاء ويتمنون الهلال (لكن الهلال صعب)".

وأشار المغرد الشمري: "الطحالب زعلانين من تصريحات مهند عسيري الرجال ما قال شيء غلط، وقبله قالها ابن ناديهم صالح الشهري، الهلال يحقق لك كل شي تبيه، الحقيقه بالزمن هذا تزعل".

وشدد مغرد يدعى عبدالله: "طيب على الأقل احترم النادي اللي يعالجك له ثلاث سنوات ومعطيك عقد وتروح تقول كذا، وين عقليتك الاحترافية الشرهة على النادي".

وقال حساب باسم ناقد رياضي: "الكلام هذا أقبله من لاعب سابق انتهت علاقته بالنادي، أو محلل أو مشجع يعبّر عن رأيه، لكن لاعب ما زال يستلم راتب وأغلب الموسم في العيادة والنادي ما عمره قصّر معه في أي شيء، ومع ذلك يجحد ويمجّد في نادي منافس، أتمنى مخالصته وخروجه من الباب الصغير".

ويلعب عسيري مع الأهلي السعودي منذ عام 2014 حينما وقع للراقي قادماً من صفوف الشباب الذي قضى معه موسمين.

وغاب عسيري عن مباريات الأهلي هذا الموسم فقد شارك فقط، وصنع هدفاً واحداً وذلك في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية قد تم إيقافه لأجل غير مسمى وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.

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