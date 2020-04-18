ردود فعل غاضبة بعد حديث مهند عسيري مع هتان باهبري ومطالبات برحيله عن النادي الأهلي السعودي

شنت جماهير النادي الأهلي السعودي، وبعض الإعلاميين المتابعين للراقي، هجوما حادا على لاعب الفريق مهند عسيري، إثر حديثه الأخير مع هتان باهبري، نجم نادي الهلال.

ودشنت الجماهير هاشتاغا غاضبا باسم "#طرد_مهند_عسيري_مطلب"، بعد ظهوره عبر بث إنستغرام، وإشادته بقرار انتقال هتان باهبري للهلال وتواجده في نادي كبير؛ الأمر الذي وجده جمهور الأهلي أن فيه انتقاص من ناديهم وتصرف غير مقبول من اللاعب ويفتقر للاحترافية.

وكان عسيري قد أشاد بخطوة باهبري في الانتقال إلى صفوف الهلال، قائلًا: "بصراحة أحسن شيء أنك ذهبت الهلال، نادي كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها".

#طرد_مهند_عسيري_مطلب غضب من جماهير النادي الأهلي على اللاعب مهند عسيري بعد ظهوره عبر بث انستقرام، وإشادته بقرار انتقال هتان باهبري للهلال وتواجده في نادي كبير؛ الأمر الذي وجده جمهور الأهلي أن فيه انتقاص من ناديهم وتصرف غير مقبول من اللاعب ويفتقر للاحترافية. pic.twitter.com/eJ86GULVOx — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 18, 2020

وقال الإعلامي محمد البكيري، عبر حسابه على تويتر: "مؤسف أن يطول لاعب محترف ناديه الذي يرتبط معه بعقد، بالهمز واللمز، على طريقة: ليس حبًا في زيد ولكن كرهًا في عمّر، متى يحترم هؤلاء اللاعبين عقودهم. وكيانات لها اعتبارها وجماهيرها. بعيدًا عن مزايداتهم السخيفة؟".

مؤسف ان يطول لاعب محترف ناديه الذي يرتبط معه بعقد، بالهمز واللمز. على طريقة: ليس حبًا في زيد ولكن كرهًا في عمّر.

متى يحترم هؤلاء اللاعبين عقودهم. وكيانات لها اعتبارها وجماهيرها. بعيدًا عن مزايداتهم السخيفة؟#مهند_عسيري #الاهلي https://t.co/3hINLfuohf — محمد البكيري (@m_bukairy) April 18, 2020

وقال آخر عبر تويتر: "يا مهند كل لاعبين الدوري السعودي يدرون أن الهلال كبير كرة القدم بالمملكه والخليج وآسيا والنادي الأفضل والأكبر والأكثر شعبية وأضواء وشهرة وكل شيء، لكن الفرق الوحيد أنك أنت قلت هالشي بالبث وبقية اللاعبين يقولون هالشي بالخفاء ويتمنون الهلال (لكن الهلال صعب)".

يامهند كل لاعبين الدوري السعودي يدرون انه الهلال كبير كرة القدم بالمملكه والخليج واسيا والنادي الافضل والاكبر والاكثر شعبيه واضواء وشهره وكل شي ..

لكن الفرق الوحيد انك انت قلت هالشي بالبث وبقيه اللاعبين يقولون هالشي بالخفاء ويتمنون الهلال ( لكن الهلال صعب )#طرد_مهند_عسيري_مطلب pic.twitter.com/wr3GhH6czX — كويتي هلالي | ‏انثبرو ببيوتكم (@hillally_kw) April 18, 2020

وأشار المغرد الشمري: "الطحالب زعلانين من تصريحات مهند عسيري الرجال ما قال شيء غلط، وقبله قالها ابن ناديهم صالح الشهري، الهلال يحقق لك كل شي تبيه، الحقيقه بالزمن هذا تزعل".

#طرد_مهند_عسيري_مطلب

الطحالب زعلانين من تصريحات مهند عسيري الرجال ماقال شي غلط ،، وقبله قالها ابن ناديهم صالح الشهري ،، #الهلال يحقق لك كل شي تبيه ،، الحقيقه بالزمن هذا تزعل 👍 pic.twitter.com/H4NE488P3L — احمد خليف الشمري (@Ahmed_k1413) April 18, 2020

وشدد مغرد يدعى عبدالله: "طيب على الأقل احترم النادي اللي يعالجك له ثلاث سنوات ومعطيك عقد وتروح تقول كذا، وين عقليتك الاحترافية الشرهة على النادي".

#طرد_مهند_عسيري_مطلب

طيب على الأقل احترم النادي اللي يعالجك له ثلاث سنوات ومعطيك عقد وتروح تقول كذا

وين عقليتك الاحترافيه الشرهه على النادي موب عليك. pic.twitter.com/w1gsDQbYVT — عبداللّٰه (@i_Ab00d) April 18, 2020

وقال حساب باسم ناقد رياضي: "الكلام هذا أقبله من لاعب سابق انتهت علاقته بالنادي، أو محلل أو مشجع يعبّر عن رأيه، لكن لاعب ما زال يستلم راتب وأغلب الموسم في العيادة والنادي ما عمره قصّر معه في أي شيء، ومع ذلك يجحد ويمجّد في نادي منافس، أتمنى مخالصته وخروجه من الباب الصغير".

الكلام هذا اقبله من لاعب سابق انتهت علاقته بالنادي ، او محلل او مشجع يعبّر عن رأيه ..

لكن لاعب مازال يستلم راتب واغلب الموسم ف العيادة والنادي ماعمره قصّر معه في اي شيء ، ومع ذلك يجحد ويمجّد ف نادي منافس !!

اتمنى مخالصته وخروجه من الباب الصغير @amouminah1#طرد_مهند_عسيري_مطلب pic.twitter.com/nzXjlxv6Ee — ناقد رياضي⚽️🔥 (@king_medooo_) April 18, 2020

ويلعب عسيري مع الأهلي السعودي منذ عام 2014 حينما وقع للراقي قادماً من صفوف الشباب الذي قضى معه موسمين.

وغاب عسيري عن مباريات الأهلي هذا الموسم فقد شارك فقط، وصنع هدفاً واحداً وذلك في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية قد تم إيقافه لأجل غير مسمى وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.