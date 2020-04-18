مهند عسيري نجم الأهلي السعودي يثير غضب جمهوره بسبب حديثه مع هتان باهبري وإشادته بالهلال (فيديو)

أثار مهند عسيري، مهاجم النادي الأهلي السعودي، الجدل بين جمهور "الراقي" على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه المباشر مع زميله هتان باهبري، نجم الهلال، وتغزله في انتقال الأخير للزعيم.

وقال عسيري في بث مباشر للاعب هتان باهبري، عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام": "بصراحة أحسن شيء إنك ذهبت الهلال، نادي كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها"، ورد باهبري: "الحمدلله بالطبع وشهادة كبيرة منك، وهذا الشيء الذي كنت أطمح له، والمهم أن يكتب اسمك في التاريخ إنك سويت شيء في تاريخك الكروي".

لاعب الاهلي مهند عسيري أحسن شيء ياهتان باهبري أنك رحت #الهلال نادي كبير وبيحقق لك الشيء اللي تبغاه .. الهلال يعزك 💪💙 pic.twitter.com/OJt4VxZrGV — أبو ميرال ★ (@abo_merail9) April 18, 2020

ويلعب عسيري، في صفوف النادي الأهلي، منذ عام 2014، عندما انتقل إليه قادما من الشباب.

وعن إصابته، شدد عسيري، على أنه يعمل على التعافي، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف عسيري: "في الصباح أذهب للعلاج في العيادة الطبية، ومعي تصريح طبي للخروج، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، والعصر أتدرب بالمنزل".

وأشار عسيري، إلى أنه في الفترة من بعد المغرب إلى وقت النوم، يتابع التلفزيون، ويتواجد عبر سناب شات، ويقوم بعمل مسابقات للمتابعين وغيرها.

وقال مغرد موجها حديثه لعسيري: "إلى المدعو مهند عسيري، نعم الهلال يحقق للاعب كل ما يريد لأنه لا يجامل أشباه لاعبين أمثالك.. يا مهند كم موسم لك مع الأهلي ذكرني بـ90 دقيقه لعبتها دون ما تخرج مصاب، أو ثلاث مباريات بدون إصابة، حتى بغياب السومة لعب فتاح مهاجم لأنك مصاب.. ورغم ذلك حققت معانا 5 بطولات وأنت دكة".

إلى المدعو #مهند_عسيري

نعم الهلال يحقق للاعب كل ما يريد لانه لا يجامل أشباه لاعبين امثالك .. يا مهند كم موسم لك مع الاهلي ذكرني ب 90 دقيقه لعبتها بدون ما تخرج مصاب

أو ثلاث مباريات بدون اصابه

حتى بغياب السومه لعب فتاح مهاجم لانك مصاب .. و رغم ذلك حققت معانا 5 بطولات و انت دكه✋🏼 pic.twitter.com/mgHl3Lv20I — تركي #الملكي (@AlPlateny) April 18, 2020

فيما قال مغرد آخر: "مهند عسيري اللاعب الوحيد في العالم يستلم راتب ولا يلعب طوال العام لو كان عند الأهلي رئيس صاحي مهند أول لاعب يتم تنسيقه مباشرة لاعب منتهي الصلاحية معطوب".

مهند عسيري الاعب الوحيد في العالم يستلم راتب ولايلعب طوال العام لو كان عند الاهلي رئيس صاحي مهند اول لاعب يتم تنسيقه مباشرة لاعب منتهي الصلاحية معطوب... — سعود العتيبي... (@lrklro) April 18, 2020

ورد الصحفي سعد الحارثي، عبر حسابه على تويتر: مهند عسيري!! هو صحيح الهلال بيئه جميلة والأجمل فيها إنها ما تجامل اللاعبين المنتهين أمثالك يامهند والمفروض أنت مطرود من الأهلي بعد موسم 2016".