تقرير: الاتحاد السعودي والرابطة أبلغا الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف الدوري

كشفت تقارير صحفية آخر المستجدات الخاصة باستئناف مسابقة الدوري السعودي، والتي تم تعليقها الفترة الماضية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة أبلغا الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف الدوري، والذي سيكون يوم 15 أغسطس المقبل.

وأكدت الصحيفة على أنه ستخضع العودة للمراجعة من الجهات المعنية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حرصًا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الصحيفة قد كشفت سابقا، أن إدارة الهلال، اقترحت على اتحاد الكرة، إقامة معسكر داخلي لجميع أندية دوري المحترفين، لا تقل مدته عن خمسة أسابيع، قبل استئناف النشاط الرياضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقترح، تضمن كذلك إجراء الأندية، مباريات ودية، خلال هذا المعسكر، من أجل تجهيز اللاعبين، للمنافسات الرسمية.

يذكر أن الهلال، كان يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر "الوصيف"، وذلك قبل توقف النشاط رسميًا.