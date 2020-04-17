تقارير: نادي الهلال السعودي قدم عرضا لضم أنطوني نواكايمي نجم طرابزون سبور التركي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي، قدم عرضا لضم النيجيري أنطوني نواكايمي، نجم طرابزون سبور التركي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "akit" التركية، يوم الجمعة، فإن الهلال قدم عرضا لضم اللاعب النيجيري مقابل 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى النادي التركي رفض عرض الهلال السعودي، لضم اللاعب النيجيري البالغ 31 عاما.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" 4 ملايين يورو، إذ يلعب نواكايمي في مركز الهجوم ويجيد اللعب بالقدم اليمنى ويبلغ طوله 185 سم.

وشارك أنطوني نواكايمي مع طرابزون هذا الموسم في 24 مباراة وسجل 10 أهداف.

وكانت أغلب التقارير الصحفية السعودية قد أشارت إلى أن الهلال بات على مقربة من الظفر بخدمات أندرسون تاليسكا، لاعب غوانزو الصيني، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020.

وتأتي الصفقة في إطار سعي إدارة الزعيم لدعم منتصف الملعب الهجومي بأفضل صورة ممكنة قبل العودة مرة أخرى إلى معترك المشاركات المحلية والآسيوية.