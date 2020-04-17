ناد تركي ينوي التعاقد مع كارلوس إدواردو من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية النقاب عن رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو ، لاعب الهلال السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "aspor"، فإن النادي التركي يترقب مفاوضات الهلال مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وقالت الصحيفة، إن نجاح الهلال في التعاقد مع اللاعب سيكون بمثابة إعلان بعدم التجديد مع اللاعب البرازيلي إدواردو الشهير بالسوبر، وستكون الفرصة مناسبة للنادي التركي للتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب كارلوس إدواردو البالغ من العمر 30 عاما، يتطلع هو الآخر للعودة للدوريات الأوروبية من جديد، حيث سبق للاعب الاحتراف في بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، قبل أن ينضم للهلال.

وانضم إدواردو للهلال في صيف 2015، ونجح مع الهلال في تحقيق كافة الألقاب التي شارك بها، ومنها بطولة دوري أبطال آسيا، كما شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.