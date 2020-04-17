صحيفة: نادي النصر السعودي يتفاوض لشراء عقد مايكون ويرفض التفريط في جوليانو

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر بدأت فعليا مفاوضاتها مع غالاتا سراي التركي؛ لتمديد إعارة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا موسما إضافيا، أو شراء عقده بشكل نهائي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن النادي التركي يرغب في استعادة مايكون بعد انتهاء إعارته، حيث سيتبقى له موسم في عقده مع النادي التركي.

يذكر أن إعارة مايكون تنتهي مع النصر، نهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث كشفت تقارير تركية في وقت سابق، أن غالاتا سراي قد يوافق على بيع لاعبه الكونغولي كريستيان لوينداما لأحد أندية الدوري الإنجليزي، وعودة البرازيلي مايكون بدلا منه.

وفي شأن آخر، قالت الصحيفة إن إدارة النصر رفضت الدخول في أي مفاوضات بشأن طلبات أندية برازيلية وتركية لخدمات لاعب الوسط البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولو؛ حيث تتمسك إدارة النصر وجهازه الفني بخدمات البرازيلي، ويرفضان كل العروض المقدمة من أجله.

وينتهي عقد جوليانو مع النصر نهاية الموسم المقبل 2020/2021، علما أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع العالمي يبلغ 10 ملايين يورو، وهو ما يعرقل إمكانية فسخ تعاقده والانتقال لناد آخر.