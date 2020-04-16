المتحدث باسم النصر السعودي يرد على فهد المولد‎

علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي على اعتذار فهد المولد نجم الاتحاد عن احتفاله بعد تسجيله بشباك العالمي بالدوري خلال العام الماضي.

ونشر سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" فيديو اعتذار المولد وعلق عليه قائلا: "أخلاقيات الكبار يا فهد".

واحتفل المولد بالهدف الثالث والفوز على النصر بمسابقة الدوري السعودي، أمام الجماهير النصراوية في الرياض.

وقدم فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اعتذاره لجماهير نادي النصر، بسبب احتفاله بفوز فريقه على النصر الموسم الماضي.

وقال اللاعب في بث مباشر على إنستغرام مع الإعلامي السعودي، رياض المزهر: "اعتذر لجماهير النصر إذا أغضبتهم هذه الاحتفالية"".