أسامة المولد يطالب بإلغاء الدوري السعودي ومنح اللقب لنادي الهلال

قال أسامة المولد مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد إن الأوضاع الحالية تتطلب قرارًا بإلغاء الدوري السعودي للمحترفين، وإعطاء اللقب لمتصدر الترتيب نادي الهلال.

وتحدث المولد مع المعلق الإماراتي عامر عبدالله، عبر موقع "يوتيوب" وقال:"أتمنى إنهاء المسابقة، وتتويج الهلال المتصدر، فالأمور باتت أكثر صعوبة على الأندية، من كل جانب، لذلك أذهب إلى إنهاء الدوري مباشرة، واعتماد الترتيب الحالي".

وعن مطالبة جماهير النصر بتتويج فريقها باللقب، قال "المولد":"المنطق يقول:"إن الهلال هو المتصدر حتى توقف المسابقة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني وهو النصر؛ وبالتالي فإن الهلال هو الأحق بالظفر بلقب الدوري، وهذا رأيي الشخصي".

وبخصوص تكرار إيقاف لاعبي الاتحاد من لجنة المنشطات، علق المولد:"لا أعتقد أن ذلك يحدث بشكل طبيعي، ليس للاعب أو اثنين، ومنذ فترة طويلة، وهذا يتكرر معنا، وكل ما أستطيع الإدلاء به، أنني لا أظن أن ما فات كان طبيعيًا".

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في حين يأتي نادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة وذلك قبل قرار تعليق المنافسات.