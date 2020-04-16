عناوين الصحف الرياضية: قاتل عالمي .. مستقبل ميسي,, ريال مدريد يريد هذا المهاجم (صور)

شكلت أخبار الإنتقالات ومصير عدة لاعبين والجدل الدائر حول عودة المنافسات المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتخفيض الأجور في الأندية السعودية والتغييرات الجديدة في الأندية الإماراتية واجتماع قادة برشلونة مع إدارة النادي وتصريحات كيكي ستيين مدرب برشلونة.

ونستعرض معكم ابرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رأي عدة نجوم في الرياضة العالمية حول الوضعية الحالية وكتبت :" الشيء الأقل أهمية هو التفكير في اللعب ".

كما تحدثت عن النرويجي لإيرلينغ هالاند وكتبت :" ريال مدريد : هالاند قاتل عالمي ".

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت :" ريكارد بويج المطلوب " و " بارتوميو وكرو وبورداس يجتمعون مع قادة برشلونة " و " كيكي ستتين : ماذا يريد الناس الحجر أو الإستمرار ؟ " و " إنتر ميلان تضغط على لوتارو ".

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :" ريال مدريد يرغب في أوباميانغ ".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مهاجم إنتر ميلان الأرجنتيني لوتارو مارتينيز المطلوب من برشلونة وكتبت :" السوبر لوتارو ".

كما تحدثت عن تصريحات كيكي ستيين مدرب برشلونة وكتبت :" ستيين يريد دوري الأبطال والدوري الإسباني " وعن مستقبل البرتغالي سيميدو وكتبت :" سيميدو منفتح على مناقشة العروض ".

الصحيفة اهتمت بالموعد الجديد لطواف فرنسا و عن تصريحات إيميلي روسود نائب رئيس برشلونة المستقيل وكتبت :" روسود أراد طرد 4 مسؤولين تنفيذيين ".

آس

ركزت الصحيفة على سباقات الدراجات الهوائية وكتبت :" سيأتي الخريف على عجلات ".

كما تحدثت عن دخول بايرن ميونخ صفقة مدافع لايبزغ وكتبت :" بايرن ميونخ يدخل سباق أوباميكانو ".

كما اهتمت بتصريحات كيكي ستيين مدرب برشلونة حول مستقبل ميسي وكتبت :" ستيين : لا أصدق بالثورة ، ميسي سيستمر ".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا والذي تم تأجيله وكتبت :" طواف فرنسا يدخل الجدولة الجديدة ".

كما تحدثت عن عودة كرة القدم في فرنسا وكتبت :" العد التنازلي للياقة البدنية ".

كما اهتمت بأولمبيك ليون وكتبت :" تشيرو مفضل في أولمبيك ليون ".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على قوانين الأطباء بشأن عودة الدوري الإيطالي وكتبت :" الأطباء يملون القواعد : الدوري الإيطالي يبدأ في العودة ".

كما تحدثت عن تصريحات حول كرة القدم وكتبت :" كرة القدم .. من المخطئ ".

واهتمت بإمكانية إجراء 5 تغييرات والفرق المستفيدة من القانون.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الشاب تونالي من خلال تصريحات مالك بريشيا سيلينو والذي قد يمنح القرار للاعب وكتبت :" سيلينو : سوف أعطيها لك تونالي ".

كما اهتمت بأخبار الإنتقالات في الدوري الإيطالي وأخبار عودة المنافسات.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض الرواتب في الدوري السعودي وكتبت :" 3 أندية تربك اتفاقية الرواتب ".

كما تحدثت عن الإتحاد وكتبت :" الاتحاد يبعد المتعاونين ".

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية ومنها عودة الأندية الألمانية للتدريبات و كتبت أيضا " الشكوك تحاصر الريال والبارسا " و " الأسيوي يقيم var ".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فريق الشارقة وكتبت :" بقرار سلطان القاسمي إدارة جديدة لنادي الشارقة برئاسة المدفع ".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم الإماراتية وكتبت :" الزغابي : تخفيض الرواتب إجراء مؤقت " و " شيخي : حب الإمارات عشق دائم " و " ثلاثي الفهود يقترب من بوابات المغادرة ".

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية وكتبت :" فيفا يغرم الزمالك لفائدة النقاز " و " 700 دولار و12 نقطة و15 يوم توقيف " F" يفسخ عقد يو ".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على فريق الشارقة وكتبت :" سلطان القاسمي يوجه بحل إدارة الشارقة ".

كما تحدثت عن المدرب القادم لمنتخب الإمارات وكتبت :" 4 مدربين على رادار الأبيض ".

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية وكتبت :" ساني يحلم بالإنتقال لبايرن ميونخ " و " جيمي غريفر يغادر المستشفى " و " مصير غامض لقمة الأهلي والريال " و " طواف فرنسا في أغسطس " و " رقم قياسي للتجديف في الحجر ".