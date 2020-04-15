هل يترك البرازيلي مايكون نادي النصر السعودي ويعود إلى غلطة سراي؟

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي غلطة سراي التركي في ضم عودة مدافعه السابق البرازيلي مايكون بيريرا لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

ويرغب غلطة سراي في أن يحل مايكون بديلاً عن المدافع الكونغولي كريستيان لوينداما.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ajansspor" فإن إدارة النادي التركي تقترب من الإعلان عن رحيلها مدافعها لأحد أندية الدوري الإنجليزي حيث تلقى عروضاً بقيمة 10 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة إن البديل المتوقع للاعب الكونغولي سيكون البرازيلي مايكون بيريرا الذي اقترب عقده مع النصر السعودي من الانتهاء.

وكان مايكون قد انضم إلى صفوف النصر في فبراير 2019 لمدة موسم ونصف ويعد من العناصر الأساسية في الفريق حيث لعب 21 مباراة قبل تعليق المنافسات.

البرازيلي مايكون كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصالح الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2018 لكن توقفت الصفقة بسبب انتهاء وقت الميركاتو لينضم بعدها للنصر في الميركاتو الشتوي التالي وينجح مع العالمي في تحقيق لقب الدوري.