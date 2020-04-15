مروان دا كوستا يتسبب في صدمة جديدة لنادي الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي الفرنسي مانو لونغون عن صدمة جديدة لإدارة نادي الاتحاد السعودي بعدما أعلن عبر صفحته على موقع تويتر عن حكم صدر للتو من قبل الاتحاد الدولي فيفا في شكوى اللاعب مروان دا كوستا ضد النادي.

وبحسب الإعلامي الفرنسي فإن الفيفا أصدر للتو قرارا بإلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ كبير يفوق الـ"3" ملايين يورو للاعبه السابق مروان دا كوستا.

وكان اللاعب المغربي قد فسخ تعاقده مع الاتحاد بسبب عدم دفع مستحقاته حيث رفع شكوى ضد إدارة النادي في الاتحاد الدولي فيفا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

La FIFA vient de condamner @ittihad à payer une grosse somme ( on parle de + de 3M €) à son ex joueur Da Costa ( Trabzonspor).

Faute de paiement, Ittihad pourrait être interdit de recrutement. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) April 15, 2020

ويعيش اللاعب فترات رائعة مع فريقه الحالي طرابزون سبور منذ انتقاله إلى النادي التركي قادما من الاتحاد قبل أن يعلق النشاط الرياضي في تركيا بسبب جائحة كورونا.

وامتدحت الصحف التركية مستوى اللاعب مع فريقه الجديد حيث قالت إنه ساهم في عدم هزيمة الفريق خلال 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل 3 مرات، وكان له حضور إيجابي في خط الدفاع.