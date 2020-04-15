كاريلو يرغب في مغادرة الهلال إلى هذا النادي "مجانا"

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن البوريفي أندريه كاريلو لاعب وسط الهلال السعودي قد ينضم إلى بشيكتاش مجانا بعد تخفيض "الزعيم" راتبه بنسبة 50 في المئة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.

وقالت صحيفة "تاكفين" التركية يوم الأربعاء إنه رغم الصعوبات المالية التي يعاني منها بشيكتاش لكن النادي لن يقف مكتوف الأيدي بشأن تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن الدولي البوريفي كاريلو، المنتقل من بنفيكا البرتغالي للهلال العام الماضي، أرسل إلى النادي التركي عبر وكيل أعماله بأنه لا يمانع في الانضمام إلى بشيكتاش.

ويحصل كاريلو على سبعة ملايين يورو سنويا وباتت 3.5 مليون فقط وهذا ما يبدو أن اللاعب لا يرضى عنه ليرسل عبر مدير أعماله إلى بشيكتاش يقترح فيه الانضمام للفريق مقابل 2.5 مليون يورو في حال فسخ عقده مع الهلال، لكن إدارة النادي التركي ردت بأن هذا العرض مرتفع بالنسبة لهم.

وتم عرض الأمر على المدير الفني للفريق سيرغين يالسين الذي طلب من معاونيه كتابة تقرير عن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وفي حال جاء التقرير إيجابيا فمن المتوقع التفاوض مع مدير أعماله.

وخاض لعب كاريلو 303 مباريات رسمية طوال مسيرته سجل خلالها 36 هدفا وصنع 60 غيرها، بينها 16 بقميص بنفيكا.

وفي المقابل سجل 12 هدفا مع الهلال وساهم في فوز الفريق السعودي بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر.

وتعرض اللاعب لخمس إصابات طوال مسيرته حتى الآن ، ولكن في هذه الفترة لم يتمكن من خوض ثماني مباريات فقط.

ولعب كاريلو في سبورتنغ لشبونة في الفترة بين 2011 و2015 ثم انتقل إلى منافسه المحلي بنفيكا وتمت إعارته إلى واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.