تقارير: نادي الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غوانزو إيفرغراند

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يتابع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي غوانزو إيفرغراند الصيني، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية، يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الهلال، فإن النادي اقترب بقوة من الحصول على توقيع اللاعب، إذْ يُعد ضمن الأسماء المرشحة للتواجد بقميص الزعيم في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب قد ينضم للفريق حال سماح الفيفا بفتح باب انتقالات استثنائية، وفقًا لما تم إعلانه مؤخرًا.

وقد تشهد قائمة الهلال العديد من التغييرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تقارير تؤكد رغبة بعض اللاعبين الأجانب في الرحيل عن الفريق، وعلى رأسهم الإيطالي، جيوفينكو.

وساهم تاليسكا مع غوانزو إيفرغراند في إحراز 33 هدفًا في 28 مباراة بمختلف المنافسات، بواقع 25 هدفًا سجلها بنفسه، و8 أهداف لزملائه في الفريق.

ويلعب تاليسكا كلاعب حُر في أي مكان من خط الوسط إلى الهجوم، مما يمنحه الإضافة في تسلسل اللعب بسهولة، ووصول الكرة لمرمى المنافس بأسرع طريقة.

من هو تاليسكا؟

وولد تاليسكا في فييرا دو سانتانا بالبرازيل، ويبلغ من العمر حاليًا 26 عامًا، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف ناشئين باهيا البرازيلي، قبل أن يتدرج معه وصولًا للفريق الأول.

ولعب تاليسكا من قبل بقميص العديد من الأندية بجانب ناهيا البرازيلي. انضم لبنفيكا البرتغالي قبل الانتقال إلى الدوري التركي عبر بوابة بشكتاش، وأخيرًا إلى جوانجزو الصيني، حيث لعب معه 45 مباراة في مختلف المنافسات، ونجح في تسجيل 32 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

اللاعب صاحب القيمة السوقية التي تصل لـ 16 مليون يورو، 236 مباراة مع جميع الأندية وفي جميع المسابقات، وسجل 93 هدفًا، وقدّم 31 تمريرة حاسمة.

تاليسكا، لديه العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية التي نجح في حصدها في سنّ مبكرة، حيث حصل على لقب الهداف في كأس البرتغال موسم 2015 - 2016 برصيد 4 أهداف، وجائزة اللاعب الأفضل في الدوري التركي مرتين مع بشكتاش موسم 2017 - 2018، وأيضًا تُوّج كأفضل هدّاف عام 2018 برصيد 17 هدفًا.