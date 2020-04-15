تقارير: نادي الهلال السعودي يستهدف تمديد إعارة صالح الشهري لموسم آخر

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني، ترغب في تمديد إعارة المهاجم صالح الشهري لموسم آخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الإدارة تنتظر حتى نهاية الموسم الحالي، والمعلق حاليًا لظروف توقف النشاط الكروي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن اللاعب الشهري فرض نفسه بشكل كبير، واستطاع أن يكون البديل الأول للمحترف الفرنسي غوميز، هداف الفريق، في ظل تراجع مستويات السوري عمر خربين.

وانتقل الشهري إلى صفوف الهلال معارًا من الرائد، خلال الموسم المنصرم، وحقق معه لقب دوري أبطال آسيا، وساهم في تحقيق انتصارات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت تقارير سابقة ذكرت، أن نادي الوحدة، نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة الرائد، على التعاقد مع الشهري، وفي انتظار موافقة اللاعب على إتمام الصفقة، فيما أبدى الأهلي رغبة قوية في استعادة نجمه السابق.