تقرير يكشف المبلغ الضخم الذي ستوفره الأندية السعودية الكبيرة بعد قرار تخفيض الرواتب

كشفت تقارير صحفية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال السعودية، إثر اتخاذها قرار تخفيض الرواتب بنسبة 50%، الذي اتخذته رابطة دوري المحترفين، والذي سوف يصل إلى نحو 28 مليون ريال سعودي شهريا.

وعلقت السعودية النشاط الرياضي منذ 15 مارس آذار الماضي حتى إشعار آخر في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية نقلا عن مصادرها، يوم الأربعاء، فإن لاعبي الفريق الأول بالأهلي، وافقوا على تخفيض رواتبهم للنصف، لتوفر الإدارة التي يرأسها عبد الإله مؤمنة، نحو خمسة ملايين ريال شهريا.

وأضافت المصادر أن إدارة النصر ستوفر نحو 8.5 مليون ريال شهريا، من تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني، بعدما كانت تدفع لهم شهريا 17 مليون ريال.

وفي الوقت الذي تتحفظ فيه إدارة الهلال على الإفصاح عن مبلغ التخفيض، ذكرت المصادر أنه سيوفر ما بين ثمانية وتسعة ملايين ريال في الشهر، عقب مبادرة لاعبي الفريق الأول، التي أُعلنت قبل اجتماع رابطة دوري المحترفين، أمس الأول الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد بدأت فعليا مخاطبة اللاعبين، وستوفر أربعة ملايين ونصف مليون شهريا.

وكانت أندية دوري المحترفين السعودي، قد اتفقت على خفض 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يطبق الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، وذلك اعتبارا من 15 آذار/مارس الماضي، حتى عودة التدريبات.

ومن جانبه، وصف عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، القرار الذي اتخذ من قبل جميع الأندية في الاجتماع الأخير بـ"المنطقي".

وأوضح خلال تصريحات للصحيفة، أن ناديه سيعيد ترتيب الأوضاع المادية لعقود اللاعبين والمدربين، في بقية الألعاب، وكذلك للموظفين غير المتفرغين والعاملين، لضمان الاستقرار المالي في ظل أزمة وباء كورونا.