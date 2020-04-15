ما العقوبة المنتظر توقيعها على فواز القرني وعبد الرحمن العبود نجمي نادي الاتحاد السعودي إثر القبض عليهما؟

يواجه فواز القرني وزميله عبد الرحمن العبود، نجما نادي الاتحاد السعودي، أزمة كبيرة، إثر إلقاء القبض عليهما، بسبب سخريتهما من رجال الأمن بعد تلقي الحارس مخالفة منع التجول بمحافظة جدة.

وكان القرني، ظهر في مقطع فيديو يوثق محادثة مع زميله في الفريق عبدالرحمن العبود، ويروي له تفاصيل توقيفه من قبل دورية أمنية وفرض غرامة عليه بعد مخالفته قرار حظر التجول الساري في جدة.

ووفق رواية القرني، فإنه تمكن برفقة آخرين معه في السيارة، من تجاوز دوريتين أمنيتين، لكن دورية ثالثة على أحد طرقات المدينة، أوقفته، وفرضت غرامة مالية قيمتها 40 ألف ريال عليه وعلى من معه في السيارة، وبينهم أخيه، متجاهلة كونه أحد نجوم كرة القدم في البلاد.

وأصدرت شرطة منطقة مكة بيانا معلنة القبض على الثنائي وبدء التحقيق معه، إذ جاء نص البيان كالتالي: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

العقوبة

ما ارتكبه فواز القرني يصنف في القانون السعودي تحت جرائم الإنترنت، وهذا السبب هو الذي أدى إلى القبض على عبد الرحمن العبود وحارس الاتحاد.

وكانت النيابة العامة السعودية حذرت من أن بعض المواد التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتشمل "السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة" قد تؤدي إلى عقوبة السجن والغرامة المالية على من قام بنشرها خصوصا الرسائل التي تمس النظام العام.

وقالت النيابة في تغريدة سابقة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، ومن شأنه المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يعد "جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي".