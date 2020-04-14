القبض على فواز القرني وعبدالرحمن العبود لاعبي نادي الاتحاد لسخريتهما من الأمن‎ (فيديو)‎

أعلنت شرطة مكة القبض على فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، وزميله عبدالرحمن العبود، بسبب سخريتهما من رجال الأمن إثر تلقي الحارس مخالفة منع التجول بمحافظة جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها على "تويتر": "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وأوقفت عناصر الأمن، الدولي السعودي فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جراء خرق قرار منع التجول في مدينة جدة، ووقعت غرامة مخالفة قرار السلطات، وقيمتها 40 ألف ريال.

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة #منع_التجول بمحافظة #جدة

.. تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة pic.twitter.com/ACmiBneIC4 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 14, 2020

واعترف حارس العميد، أنه خرج من المنزل رفقة عائلته، ليتجول بالسيارة في أحد شوارع مدينة جدة، في توقيت حظر التجول من أجل كسر حالة الرتابة التي خلفها العزل المنزلي، ليقع تحت طائلة رجال الأمن، ويتكبّد غرامة المخالفة هو ومن معه.

وكشف القرني، في بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام"، رفقة زميله في الفريق عبدالرحمن العبود أنه لم يتحمل البقاء في المنزل طوال الفترة الماضية، ليقرر التجول في مدينة جدة مع عدد من أفراد أسرته، إلا أن الأمر لم يمرّ على خير.

اتوقع فواز القرني اول اللاعبين الي بيشرفونا بمقطع " في قبضة رجال الأمن ♥️ " pic.twitter.com/h5GNA2xjtz — عبدالله (@xbd_2) April 14, 2020

وختم فواز القرني حديثه، أنه تجاوز نقطتي تفتيش في الطريق السريع، قبل أن يتم إيقافه من قبل رجال الأمن في نقطة تفتيش ثالثة، والتي أجبرته على دفع غرامة مخالفة قرار منع التجول، دون الالتفات إلى مكانة اللاعب الدولي.

وأغضب مقطع الفيديو كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدا القرني وزميليه يضحكان على مجريات القصة، قبل أن تتوالى أنباء توقيفهما بتهمة التهكم على رجال الأمن.

دومًا كانت مشكلة 90% في اللاعب السعودي (عقليته) .. بغباء لا مُتناهي، كابتن الاتحاد فواز القرني يعترف بمخالفته لقرار حظر التجول، ويتباهى بتجاوزه لنقطتي تفتيش (يا هوه أنا كابتن) .. والآن عبر "بث مباشر" ، يفضح نفسه، الغباء ماله حدود ..ابدًا، عقليّة تعبانه 😀

pic.twitter.com/YYBYOoRhZ0 — عبدالله || #كُلّنا_مسؤول 🇸🇦 (@CasaAcMilan) April 14, 2020

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية التي يعيش فيها نحو 33 مليون نسمة، مع تسجيل إصابة نحو أربعة آلاف شخص بالمرض، تعافى منهم أكثر من 800 شخص وتوفي أكثر من 65 آخرين.

ويسري في عموم البلاد فرض حظر تجول شامل وجزئي يمتد لـ 15 ساعة يومياً، بجانب تعليق الدراسة والعمل والسفر والعمرة ولإغلاق للمساجد، فيما تتشدد السلطات الأمنية في تطبيق تلك الإجراءات لمنع تفشي الفيروس سريع العدوى.