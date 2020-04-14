وليد الفراج يتوقع مصير بطولة دوري أبطال آسيا 2020 (فيديو)

توقع الإعلامي وليد الفراج، إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي بتأجيل مبارياته في شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى.

وجاء فيروس كورونا، ليؤجل جميع البطولات والدوريات في مختلف القارات، لحين الحد من انتشار هذا الوباء، الذي أصاب العديد من الأشخاص في شتى الأرجاء، وتسبب في وفاتهم أيضًا.

وقال الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد"، يوم الثلاثاء: "هناك أنباء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه لتأجيل مباريات المنتخبات في 2020 والربع الأول من 2021 اللي هي الـ3 أشهر الأولى لن يكون فيها أي مباريات لترك الأولوية للدوريات المحلية لاستكمال مسابقاتها للحاق بالموسم الجديد".

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج : هناك أنباء بأن الاتحاد الدولي يتجه لتأجيل مباريات المنتخبات في 2020 والربع الأول من 2021 .. لترك الأولوية للدوريات المحلية .. والاتحاد الآسيوي قرر تأجيل مباريات شهر 5 وشهر 6 حتى إشعار آخر .. وأعتقد أن بطولة آسيا في خبر كان . pic.twitter.com/kDIm8hXjk2 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 14, 2020

وأضاف: "أيضا الاتحاد الآسيوي يقاتل لإكمال بطولته في 2020 والتي أشك أنه قد يكملها، وقرر اليوم تأجيل مباريات شهري مايو ويوينو حتى إشعار آخر.. وإذا دخلنا في شهر 8 أو 9 لن تكمل البطولة نهائيا، وحسب الجدولة لازم تختتم البطولة قبل نهاية نوفمبر 2020 لكي تبدأ التصفيات الجديدة في فبراير، إذا كان سيؤجل استكمال البطولة معناه إنه سيكون له خيار واحد إكمال المباريات في أرض محايدة، وهذا احتمال يأخذ وقت طويل، وأعتقد أن بطولة آسيا 2020 قد أصبحت من الماضي".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعها العديد من الحكومات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت، إلى أنه كان من أول الاتحادات القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث إن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.

وأوضح البيان أنه ستتم دراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020، حيث لا توجد أي نية لإلغاء المسابقتين.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، الهلال والأهلي والتعاون والنصر من السعودية، بالإضافة إلى الشارقة والوحدة والعين وشباب الأهلي من الإمارات.