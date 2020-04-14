جوليانو يكشف سبب انتقاله إلى نادي النصر السعودي

كشف اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، نجم نادي النصر السعودي، سبب انضمامه للعالمي في 2018.

وجوليانو البالغ من العمر 29 عامًا، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف فنربخشة التركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ10 ملايين يورو تقريبًا.

وقال جوليانو خلال تصريحات لصحيفة "Takvim" التركية:"خروجي من فنربخشة ليس لسبب فني وإنما لحاجة النادي للمال، ولم يكن الانفصال عن النادي في ذهني".

وأضاف:"ولكن المدير الرياضي التركي الجديد في النادي أخبرني أنهم بحاجة إلى هذا الرقم من بيعي".‎

وخاض البرازيلي جوليانو 69 مباراة بقميص العالمي، وسجل مع النصر 28 هدفًا، وصنع 17 هدفًا، وحقق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

ويرتبط جوليانو مع النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

وكان جوليانو أعلن مؤخرًا خلال تصريحات صحفية، استمراره مع النصر، حتى نهاية عقده، معربًا عن اشتياقه للعودة إلى فريقه القديم بارانا البرازيلي، في يوم من الأيام.