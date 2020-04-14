منافس قوي لنادي الهلال السعودي على صفقة فالكاو

كشفت تقارير صحفية أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني دخل منافسًا قويًا أمام نادي الهلال السعودي لضم الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم غالطة سراي التركي، في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "takvim" التركية، فإن النادي الأرجنتيني يسعى بقوة لضم اللاعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات المقبلة، دون الإعلان عن تفاصيل العرض.

وكانت صحيفة "aksam" التركية أشارت إلى أن الهلال السعودي قدم عرضًا يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا للمهاجم الكولومبي، البالغ من العمر 34 عامًا، في الوقت الذي عرضه عليه ناديه التركي بقيمة 2 مليون يورو للتجديد.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الهلال يرغبون بحسم صفقة فالكاو مبكرًا، ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي الحالي بافيتمبي غوميز.

وكان فالكاو قد رفض طلب إدارة نادي غالطة سراي بتخفيض راتبه بسبب تفشي فيروس كورونا وتجميد كل الأنشطة الرياضية مؤخرًا، ويتمسك بالحصول على راتبه قبل الرحيل ومغادرة العملاق التركي الذي انتقل إليه المهاجم البالغ من العمر 34 سنة في 2019 قامًا من موناكو الفرنسي.

وانضم فالكاو إلى الفريق التركي في صيف 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث نجح بتسجيل 10 أهداف وصناعة هدف، خلال 20 مباراة رسمية شارك فيها.

يذكر أن نادي الهلال السعودي، أعلن أن لاعبي الفريق قرروا تخفيض رواتبهم الشهرية، بنسبة 50%، أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية.